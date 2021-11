Tíz évvel az első után újabb sikeres ballonkísérlet, a zalaegerszegi Vega közreműködésével

A térség amatőr csillagászai továbbra is lelkesen „karcolgatják” a magas légkört, avagy a közeli világűrt szondáikkal. Legutóbb a vasi település mellett álló obszervatórium udvaráról bocsátottak fel meteorológiai ballont, mely csaknem 27,5 kilométeres magasságig jutott.

Hegyhátsál fontos helyszín a hasonló ballonprojektek történetében: tíz évvel ezelőtt, 2011. október 31-én innen szállt fel az első hasonló eszköz, mely megyénkhez is kötődött: a zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület erői is közreműködtek ugyanis az akcióban. A munka dandárját viszont a körmendi Hegyi Norbert végezte, akihez a mostani megmozdulás is kötődik: a győri Széchenyi István Egyetem oktatója doktori kutatása keretében végezte el a kísérletet. Az értekezés témája a ballonfelbocsátások és a földet érés biztonságának növelése, a szonda útvonalának követése, a műszerek menet közbeni működőképességének fenntartása.

– Segítőtársaimmal újfajta gondolát próbáltunk most ki – mesélte Hegyi Norbert. – A teszt pedig jól sikerült: a GPS-jeladóval végig kapcsolatban voltunk, így könnyen ment a megtalálás, illetve egyetlen rövid szünettől eltekintve a kamera is működött. És ezúttal nem is a fotózás volt a lényeg. A gondola állta a sarat odafenn: a –60 Celsius-fokos hőmérsékletben és az extrém alacsony légnyomás közepette is. A csúcsmagasságot 27 465 méteren érte el az eszközünk (vagyis itt durrant szét az eszközt a magasba emelő meteorológiai léggömb), a legnagyobb sebessége pedig 283 km/h volt kicsivel 25 ezer méteres magasság felett. Egyszer 400 km/h-s tempót is jeleztek a műszerek, ami nem lehetetlen, hiszen elkaphatta akár a ballont egy ilyen erejű oldalszél is, de egyetlen ilyen adat érkezett, ezért a tévedés sem zárható ki. Reméljük, legközelebb lesz alkalmunk kontrollálni az eredményt.

A ballonkísérletnél többen is segítették Hegyi Norbertet: Benkő Imre amatőr rádiós és amatőr csillagász, Edvi Balázs villamos távközlési mérnök és amatőr rádiós, valamint dr. Jósvai János, a győri egyetem járműgyártási tanszékének vezetője, doktorandusztéma-vezető.

Valamennyien elégedetten konstatálhatták végül, hogy a szonda repülése 1 óra 37 percig tartott, és a Győr megyei Potyond térségében, egy mezőn ért véget. Az új gondola itt is jól vizsgázott, elnyelte a földet érés energiáját, s így a műszerek sértetlenül kerültek ki belőle. Ami azért is jó hír, mert legközelebb akár újra bevethetők lesznek.