Tíz éves a zalaszentgróti állatmenhely

Lassan egy évtizede működik Zalaszentgrót határában, a hulladékudvar szomszédságában a Szimat állatmenhely.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Működtetője az azonos nevű állatvédő egyesület. A jelenleg 8-10 aktív tagot számláló egyesület vezetője Balázs Eszter, aki elmondta, hogy az aktív tagoknál sokkal többen vannak a pártolók. A vezető és valamennyi tag az állatok iránti szeretetből, lelkesedésből, térítésmentesen, heti rendszerességgel, szabad idejében foglalkozik a kutyákkal: etet, takarít, sétáltat, szocializál. A pártoló tagok havonta vagy évente anyagilag támogatják a telep működtetését, ami egyáltalán nem olcsó.

– Az etetésen, ápoláson kívül gondoskodunk a kutyák oltásáról, ivartalanításáról, hogy elejét vegyük a nemkívánatos szaporulatnak, esetenként csippel látjuk el a hozzánk került ebet. Itt köszönöm meg az önkormányzatoknak az évente nyújtott támogatást – mondta a vezető.

Tájékoztatásából megtudtuk, hogy a zalaszentgróti önkormányzattól kapott 100 négyzetméteren kezdtek, majd a környező területek megvásárlásával alakult ki a jelenleg 3000 négyzetméteres telep. A bekerített, szépen gondozott területen 25 kutyát lehet elhelyezni jól kialakított kennelekben, jelenleg 19-et gondoznak. Bővítésre nincs lehetőség, mert kevesen vállalják a tagságot.

– A telep kialakításához a szentgróti önkormányzattól nagyon sok támogatást kaptunk, ugyanakkor megkerestük a környező településeket is, mert mindenhol van kutyaprobléma. Az önkormányzatok kezdik belátni, hogy erre tényleg szükség van – mondta Balázs Eszter. – Kehidától Pakodig és Sümegcsehitől Za­lavégig megyünk, de mi csak akkor tudunk segíteni, ha minket is segítenek. Egyesületként az adó 1 százalékát is megkaphatjuk, amelyet fejlesztésre és ivartalanításra fordítunk. Nemcsak pénzadományt fogadunk szívesen, hanem tápot, kutyaházat és azt is, ha valaki a munkáját ajánlja fel. Sajnos pályázati lehetőségek nincsenek ennek a kemény munkának a támogatására.

Az egyesület tagjai elsősorban bejelentésre mennek ki oda, ahol állattal kapcsolatos probléma merül fel. Ha az ügy hatósági intézkedést kíván, továbbítják a megfelelő helyre.

– Ahol azt látjuk, hogy a kutya családtag, szeretik, csak anyagilag nem bírják a tartását, ott helyben segítünk, tápot, kutyaházat viszünk, kifizetjük az állatorvosi költséget. A másik eset, amikor elhozzuk a kutyát, mert vagy lemond róla a tulajdonos, mert belátja, hogy nem tud vele foglalkozni, vagy hatósági segítséget kérünk az elviteléhez, ha ragaszkodnak hozzá, de nem látják el rendesen. Fontosnak tartjuk a megelőzést. Nagyon szívesen elmegyünk iskolákba állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos előadást tartani. Ha egy kutya bekerül a menhelyre, a mi felelősségünk a további sorsa. A menhelyről csak ivartalanítva adjuk ki a kutyákat. Öt éve hirdetünk ivartalanítási akciókat, mindenkinek segítünk, aki felhív bennünket. Kutya, macska, házi kedvenc nyuszi, bármilyen állat ivartalanításában segítünk, a gazdának 5 ezer forintot kell fizetnie, a többi költséget az egyesületünk finanszírozza. Azt szeretnénk elérni, hogy a nem kívánt szaporulat meg se szülessen, mert akkor a mi dolgunk is sokkal könnyebb lesz – mondta a menhely vezetője.

Macskákat nem fogadnak be, de az ivartalanításukat támogatják. Gazdira váró kiscicákat, kutyákat az egyesület honlapján lehet keresni. A Szimat állatmenhelyt naponta 14 és 16 óra között lehet látogatni, 15-20 percre el lehet vinni a kutyákat sétáltatni. A középiskolások kötelező munkavégzésébe is beszámít a telepen végzett foglalatosság.

Balázs Eszterrel arról is szót váltottunk, hogy mivel foglalkozik, és hogyan kapcsolódott be az állatvéde­lembe.

– Építészmérnök, egyéni vállalkozó vagyok. Tíz évvel ezelőtt megismerkedtem Lántzky Judittal, aki sajnos már nincs közöttünk. Ketten kezdtünk kutyákkal foglalkozni, majd ő vetette fel, hogy csináljuk komolyabban, hozzunk létre egy egyesületet. Ez az ő öröksége – zárta szavait.