Tíz éve őrzik már a hagyományt a Rédicsen működő kertbarátkör tagjai

Tizedik alkalommal rendezett a hétvégén hagyományőrző disznóvágást a kultúrháznál a helyi kertbarátkör.

A kora reggel megkezdett munkálatok előtt a résztvevők gondoskodtak a megfelelő folyadékpótlásról, a disznó feldolgozásának műveleteit pedig ez alkalommal is Bíró Károly böllér irányította.

– A disznóvágás hagyományának megőrzése volt a célunk tíz évvel ezelőtt, mikor az első ilyen programot megtartottuk – mondta Gaál Károly, a kertbarátok elnöke. – A megfelelő létszám adott a rendezvényhez, enni és inni is szeretünk, és a mi korosztályunk számára (zömmel 50-60 év felettiek vagyunk) természetes és ismerős is ez a tevékenység, magunknak is vágtunk már jó pár disznót. Minden évben jól sikerül a program, gyorsan halad a munka, készül a sült vér hagymával reggelire, közben megsütjük a belsőségeket, aztán feltesszük a toros káposztát, a pecsenyének való húst pedig egymás közt elosztva otthon készítjük el. Az esti közös vacsorára már a feleségek is hivatalosak. Hurkát, kolbászt nem töltünk, de így is elég lesz az étel. A maradék húst pedig további rendezvényeinken használjuk fel.

Az elnök hozzátette: a disznóvágás megítélésük szerint férfias munka, illetve férfias mulatság, a pálinkakóstolást is bírni kell közben, de hozzák a gazdák a boraikat is.

– Egyesületünknek most közel 50 tagja van, összetartó a csapat, jól érezzük magunkat együtt, vevők voltak a tagok mindenre, amit eddig kitaláltunk – fogalmazott Gaál Károly. – A szakmai programjainkra mindig igyekszünk olyan előadókat hívni, akik még nem voltak nálunk, de vannak persze visszatérők is. A foglalkozásokra szép számban érkeznek a szőlősgazdák. Kirándulásaink során az elmúlt lassan 35 évben bejártuk már az országot, de szívesen megyünk vissza a már megismert vidékekre is.

A vírushelyzet is szóba került a disznóvágáson. A szervezet vezetője elmondta: gondolkodtak, hogy megtartsák-e a disznóvágást, de végül úgy döntöttek, nem halasztják el. Aggasztóak a külföldről érkező hírek, de remélik, hogy nálunk kezelhető lesz a helyzet.