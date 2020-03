Tíz éve működik a borbarátok és a gazd’asszonyok köre is Andráshidán

Szombaton délután az Öveges József Általános Iskola tornacsarnokában együtt ünnepelte megalakulásuk 10. évfordulóját az andráshidai Borbarát Kör és a Gazd’asszony Klub.

A városrész történetében kiemelkedő volt a 2009-es esztendő. Februárban alakult meg a Szélrózsa Tánckör, október végén a Borbarát Kör, novemberben pedig a Gazd’asszony Klub. A kezdeményezőket anno Huber Klára, a VMK művelődésszervezője, Sümegi László önkormányzati képviselő és Domján István, az Öveges-iskola igazgatója ültette egy asztal köré, és segítségükkel a Harmatos Lászlóné vezette Gazd’asszony Klub, illetve a Hollósi Gyula által irányított Borbarát Kör hamarosan meg is kezdhette működését. Gyakoriak voltak a közös programok is, nem véletlenül, hiszen a bor és a gasztronómia a mindennapi életben is elválaszthatatlan.

Az ünneplőket Domján István, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte, felelevenítve az együtt átélt évtized sok szép pillanatát. Zalaegerszeg város is méltányolta a munkájukat, Domján István Balaicz Zoltán polgármester aláírásával az Andráshidai Borbarát Körnek a 10. évforduló alkalmából „a borászati hagyományok ápolásában és a minőségi borkultúra népszerűsítésében végzett tevékenységének, valamint Andráshida közösségi életében vállalt szerepének elismeréseként”; az Andráshidai Gazd’asszony Klubnak „a városrész közösségi életében betöltött meghatározó tevékenységének, valamint a helyi események színesítésében vállalt szerepének elismeréseként” emléklapot adott át. Melyeket a két civil szervezet korábbi és jelenlegi vezetői, Hollósi Gyula és Fábián István, valamint Harmatos Lászlóné és Molnár Klára vett át.

Dr. Pálfi Dénes, a borbarátok mentora levélben gratulált a jubilálóknak, gondolatait Gyarmati Tibor tolmácsolta. A köszöntők után a Borbarát Kör 10 évéről Fábián István, a Gazd’asszony Klub évtizedéről Harmatos Lászlóné és Molnár Klára adott számot, nem titkolva, hogy nagyszabású terveket dédelgetnek. A nőnap alkalmából Horváth István és Fábián István a borbarátok nevében tulipánnal köszöntötték a gazd’asszonyokat.

A színes műsorról a helyi Szélrózsa Tánckör és az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület Népdalköre repertoárja legjavával, Molnár Árpád előadóművész versekkel és Hertelendy Attila színész operettslágerekkel gondoskodott. Az ünnepelt szervezetek jóvoltából a gazd’asszonyi, illetve a borászati eszközökből retró kiállítás fogadta a szépszámú vendégsereget. A meghívott baráti civil szervezetek a jubileum tiszteletére emlékszalagot kötöttek fel az ünnepeltek zászlójára.

Az ünnepi délutánt vacsora, valamint bál koronázta az iskola tornatermében.