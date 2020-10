Tisztújítás előtt a református egyház

Az eddigi megbízatások lejárta miatt tisztújításra készül a református egyház. Ennek során nemcsak a dunántúli református egyházkerület, de a hozzá tartozó egyházmegyék vezetése is megújul az ősz folyamán.

A tisztújítás megyénket is érinti, ugyanis az őrségi, a somogyi, valamint a veszprémi református egyházmegyének is vannak zalai egyházközségei. Az őrségi egyházmegye esperesi tisztségének betöltésére, azaz a vezető lelkipásztori feladatok ellátására három személy kapott jelölést: Jakab Bálint Mihály szombathelyi, Ozsváth Imre kercaszomori, valamint Szabadi István körmendi lelkészek. Egyházmegyei gondnoknak Berzsényi Zsolt szombathelyi presbitert javasolták, aki ezzel együtt az egyházmegyei világi zsinati képviselői címre is kandidál. Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselői jelölést Jakab Bálint Mihály kapott. Egyházmegyei lelkészi zsinati póttagnak Major Lehelt, az őriszentpéter-szalafői társegyházközség lelkészét és Ozsváth Imrét, világi póttagnak Balogh Pétert egyházmegyei főgondnokot jelölték.

A somogyi egyházmegye esperesének Fejér István nemesdédi és Hella Ferenc nagykanizsai lekészeket jelölték. Egyházmegyei gondnoknak Szabó István marcali és Szúcs Gergely mezőcsokonyai presbitereket. Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselőnek Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkipásztort, világi képviselőnek dr. Tapazdi Tamást, a kaposvári egyházközség gondnokát. Póttagi jelölést dr. Petró László kaposvári lelkipásztor, illetve Barsi Péter nagyatádi és Torma Sándor Ede, a somogyjádi gyülekezetek presbiterei kaptak.

A veszprémi egyházmegye esperesi tisztségére egyedül Szabó J. Róbert litéri lelkipásztor kapott jelölést. Egyházmegyei gondnoknak Bollók Gyula balatonkenesei és Gaál Péter balatonarácsi gondnokokat jelölték, egyházmegyei lelkészi zsinati képviselőnek dr. Bikádi Károly László hajmáskér-sólyi lelkészt, világi képviselőnek Bollák Gyulát, dr. Elter Istvánt és Kulin Miklóst. Póttagi jelölést Németh Péter balatonkenesei lelkipásztor és Gáthy Szabolcs kapott.

A dunántúli református egyházkerület püspöki feladatainak ellátására egyetlen személy, a pozíciót 2009 óta betöltő Steinbach József, míg az egyházkerületi főgondnoki tisztsége ellátására Gyimóthy Géza, a tatai egyházmegye főgondnoka, illetve dr. Nemes Pál, a somogyi egyházmegye főgondnoka kapott jelölést.