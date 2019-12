Tisztújítás a nagykanizsai társulásnál

A hagyományoknak és az alapszabálynak megfelelően, s figyelembe véve a véleményeket, Balogh László nagykanizsai polgármestert választották a térség polgármesterei a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás tanácsa elnökévé.

Az önkormányzati választás után a társulás szervezeti rendszerét is meg kell újítani, a részben új összetételű tanács alakuló ülésére tegnap került sor. A tanácsban 26 dél-zalai település polgármestere foglal helyet, akik közül 22 el is jött az ülésre. Alelnöknek Jakab Sándort, Újudvar első emberét választották meg, s döntöttek az egyes bizottságok összetételéről is.

A felügyelőbizottság elnöke Szabó Zsolt (Hahót) lett, míg a tagságot a tegnapi szavazás eredményeként dr. Tóth László (Csapi), Győrfy Balázs (Nemespátró), valamint Nagy Ervin (Kacorlak) alkotja. A pénzügyi bizottságot Vlasics­né Fischl Timea (Szepetnek) vezeti, tagja lett Kanász János (Surd), Laskai Béla (Nagyrécse) és Szabó Krisztián (Magyarszentmiklós). A közbeszerzési bizottság élére Kanász János került, tagjai Schmidt István (Fűzvölgy), Szabó Zsolt és Nagy Ervin. A bizottságokba Nagykanizsa önkormányzata januárban delegál tagokat.

A Területfejlesztési Alap (TEFA) bizottság munkáját dr. Tóth László irányítja, a grémium tagja lett Schmidt István, Laskai Béla, Polgár Róbert (Murakeresztúr) és Réti Alf­réd (Kerecseny).