Tévedés, hogy az alkohol felmelegít! A kanizsai mentőállomás vezetőjét kérdeztük a kihűlés veszélyeiről (videó)

Az elkövetkezendő napokban extrém hideget jósolnak a meteorológusok, akár -15, -20 Celsius fok is lehet. Ilyen környezeti hőmérsékletnél az emberi test az átlagosnál is gyorsabban kihűl. Mátrai Tibor, a nagykanizsai mentőállomás vezetőjét kérdeztük a hypothermia veszélyeiről, illetve arról, hogy a mentők milyen eszközöket használnak a kihűléssel kapcsolatos életveszély elhárítására.

– Az alacsony hőmérséklet kétféleképpen veszélyezteti az emberi szervezetet: lehűléssel és fagyási sérüléssel – bocsájtotta előre Mátrai Tibor, aki egyúttal azt is hangsúlyozta: bármilyen furcsa, egyikhez sem kellenek mínuszok: a lehűlés, kihűlés által akár egy lakás átlagos hőmérsékletén is meghalhat egy stroke-t, alkohol- vagy gyógyszermérgezést elszenvedett beteg. A fagyásnak nevezett súlyos sérülések pedig már 5-10 Celius fok körüli hőmérsékleten is előfordulhatnak. Az emberi test átlaghőmérséklete 36,5 fok körül van, ha tartós hideghatás miatt ez 35 fok alá csökken, kihűlés következik be. A testet lehűtheti már a tíz foknál alacsonyabb hőmérsékleten való hosszas tartózkodás is, és különösen veszélyben vannak azok, akiknek a hőháztartása nem megfelelő: így a csecsemők, az idősek, a betegek és az alkohol hatása alatt lévő emberek. A közhiedelemmel ellentétben az alkohol nem melegíti át a testet, inkább felborítja a hőháztartást, s csak átmenetileg okoz melegérzetet. A hypothermia első szakaszát (35-32 fok körüli testhőmérséklet mellett) fáradtságérzet, szapora pulzus, zavartság, és erős remegés, didergés jelzi. Később a remegés megszűnik, az áldozat bőre elkékül, pupillája kitágul, elveszíti az eszméletét. A kritikusnak a 28 fokos testhőmérsékletet tekintik, a 18 fok alatt a túlélésre pedig már kicsi az esély.

Mátrai Tibor azt is elmondta: a mentőszolgálat nem készül megerősített szolgálattal a fagyos időszakra, a statisztikák ugyanis azt mutatják, hogy extrém hideg időjárás önmagában nem növeli a kihűléses esetek számát. Azaz egy közepesen fűtött lakásban is történhet tragédia, ha valaki órákon keresztül magatehetetlenül fekszik a padlón.

– Amennyiben átfagyott, didergő emberrel találkozunk az utcán, elsőként a Vöröskeresztet értesítsük, a szociális munkások megfelelő, meleg helyre szállítják az illetőt – említette Mátrai Tibor, aki hozzátette: a mentőket akkor kell hívni, ha az életfunkciók gyengülését tapasztaljuk. – Ilyen esetben a mentők legfontosabb feladata, hogy mielőbb kórházba szállítsák a bajba jutott személyt, a testhőmérséklet visszaállítása ugyanis csak ellenőrzött körülmények között, fokozatosan történhet. Természetesen vannak olyan eszközeink, felszereléseink, melyek gátolják a testhőmérséklet további csökkenését, a kihűlt személyt ilyenkor úgynevezett buborékfóliába csomagoljuk és melegített infúziót adunk neki.

A kanizsai mentőállomás vezetője azt tanácsolja, hogy a téli időszakban – és nem csak az extrém hideg napokon – próbáljunk odafigyelni a környezetünkben egyedül élő idősekre, illetve az utcán élő embertársainkra, a gyors felismerés és segítség ugyanis jelentősen növeli a túlélés esélyét.

