Tetris Challange: a zalai kéményseprők is csatlakoztak

A részletekben a lényeg, így is felfogható az az interneten terjedő mozgalom, amit Tetris Challange néven világszerte hódít.

Ennek lényege, hogy a résztvevők szépen rendezetten a földre kiteszik mindazt, ami a mindennapjaikhoz szükséges, ami a munkájukhoz nélkülözhetetlen, majd maguk is befekszenek az ezsközök közé. Az egészről pedig fotó készül és megosztják az interneten. A meghökkentő, olykor vicces, és mindig magasból készített fotókkal a résztvevők bepillantást engednek mindennapjaikba, hogy munkájuk, hivatásuk gyakorlása közben mennyi eszközre és emberre van szükség. A Tetris Challange-hez csatlakozott a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kéményseprői szolgálata is az ellátási csoportjuk ötlete alapján. Szerdán délután a városi tűzoltóparancsnokság udvarára kipakolták a kéményseprői munkához használt szolgálati gépjármű összes eszközét, valamint két kéményseprő és az ügyfélszolgálat munkatársa is csatlakozott a bemutatóhoz, amit magasból mentő jármű kosárából örökítettek meg. Az internetre kerülő felvételekkel a Tetris Challange-hoz csatlakozás mellett a szolgálat népszerűsítése is a céljuk.