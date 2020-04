Tetőjavítás zajlik az egervári templomon s más épületeken is

Összesen húszmillió forint értékben zajlanak tetőfelújítási munkálatok e napokban Egerváron.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, a Magyar Falu program pályázatán tavaly 15 millió forintot nyertek önkormányzati tulajdonú épületek felújítására. Az összegből két ingatlan, a Civilek Háza (régi általános iskola), valamint a Pincedombon található közösségi központ fedése újulhat meg. Mindkét ingatlanra igaz, hogy a tetőzet nagyon rossz állapotú, több helyen beázik, veszélyeztetve az építmények állagát. A munkálatok során kicserélik a rossz állapotú gerendákat, majd új lécezet és cserépborítás kerül rájuk. Múlt héten elkezdődött a munka a Civilek Házánál, amint végeznek, a Pincedombon folytatják.

Ezzel párhuzamosan az Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom tetőzetének javítása is megkezdődött, alpinisták jóvoltából. A régió legnagyobb késő gótikus téglatemplomának reparálására több mint ötmillió forintot áldoz éves felújítási kerete terhére a tulajdonos Szombathelyi Egyházmegye. Pótolják a hiányzó cserepeket, a törötteket pedig kicserélik. Az alpinista csapat múlt hétfőn érkezett, a szakemberek három héten át dolgoznak a magasban, méterről méterre haladva.

Gyerkó Gábor kitért arra is, az önkormányzat a közelmúltban friss kalkulációt készíttetett a műemléktemplom teljes körű felújítására. A terv, ami a belső berendezések rendbetételét, a szigetelést és a komplett tetőcserét is tartalmazza, több mint egymilliárd forintból volna megvalósítható. Ez az összeg pillanatnyilag nem áll rendelkezésre, viszont a tető állapota miatt halogatni sem lehetett a beavatkozást. A beázások hatása ugyanis máris érzékelhető, a mennyezeti freskókon repedések, kisebb leválások mutatkoznak. A most zajló munka a legégetőbb gondokat orvosolja, hosszú távú megoldást azonban csak a teljes rekonstrukció ígér majd.

A polgármester hozzátette, régóta nyomja a vállukat a templom ügye. A mostani, részleges felújítás némi fellélegzést kínál, külön öröm, hogy épp a templom 525. évfordulóján történik mindez.