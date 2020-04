Tesztjelleggel már a Jánkahegyre és az Öreg-hegyre is eljutnak a Zerge buszok

Az új koronavírus-megbetegedések miatt kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel várhatóan nyár végére, ősz elejére tolódik az úgynevezett igényvezérelt kisbuszos szolgáltatás második tesztüzeme a megyeszékhelyen, kaptuk a tájékoztatást az önkormányzattól.

Mint ismeretes, a program célja, hogy a lakosság számára olyan területen is elérhetővé váljon a közösségi közlekedés, ahol – bár igény lenne rá – az útviszonyok, kisebb kihasználtság miatt nem jár helyi járatú autóbusz, és a legközelebbi megálló is csak hosszas gyaloglással érhető el. A Zerge névre keresztelt buszokat az elmúlt év novemberében indították el a zalai megyeszékhelyen, tesztjelleggel. A 13 utast szállító kisbuszokkal a közel két hónap során három peremkerületben találkozhatott a város utazóközönsége.

Az első tesztidőszakban a Csertán Sándor utcából indulva Toposházát, Gálafejet és Gógán-­hegyet érte el az ingyenes, de minden esetben regisztrációhoz kötött szolgáltatás. A tapasztalatok kiértékelését követően idén tavasszal kezdődött volna a második tesztidőszak, ám ez a járványügyi helyzetre tekintettel, várhatóan nyár végén, ősz elején

indul.

A zalaegerszegi önkormányzat a szolgáltatás megtervezését szakmailag koordináló Mobilissimus Kft.-vel addig is folytatja az előkészületeket: a módosított útvonalak térképi munkálatai befejeződtek, jelenleg a menetrendek pontosítása, a menetrendi táblák módosítása és a kapcsolódó utastájékoztatási elemek elkészítése zajlik. A tervek szerint az új Zergék tesztjelleggel már a Jánka-hegyre és az Öreg-hegyre is eljutnak, illetve a járatok az iskolakezdéshez is jobban igazodnak majd. A fejleményekről, az indulás várható időpontjáról a városi önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.