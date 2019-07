Természetes jelenség a Balaton algásodása

„Kérjük a tisztelt fürdőzőket, hogy a Balaton algásodása miatt kerüljék a víz alatti fürdőzést és a víz véletlenszerű lenyelését. Az érzékenyebben ne fürödjenek.Javasoljuk a zuhanyzást minden esetben! ”- e felirat olvasható a nyugat-balatoni strandokon. Balatonalmádiban is tapasztalható ez a probléma.

Az algák megjelenése természetes -tudtuk meg a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól, miután a strandokon olvasható figyelmeztetés kapcsán információt kértünk a jelenségről. A „vízvirágzás”, azaz a lebegő algák felúszása, összegyűlése a vízfelszínen a rendkívül meleg nyarakon nem szokatlan.

A Keszthelyi-öbölben a múlt hét közepi mérés szerint a tó középen 29 fokos volt a víz. Ez az extrém magas vízhőmérséklet kifejezetten kedvező az lebegő algák számára. A Balaton nyugati tórésze amúgy is algákban gazdagabb, mivel a tó többi medencéjéhez képest a sekélyebb Keszthelyi-öblöt a befolyó vizek fokozottabban terhelik tápanyaggal. Az idézett felirat figyelmeztető jelleggel került ki a fürdőhelyekre, s ráadásul a legtöbb helyen partközelben már csak a köveken láthatóak a moszatok- legalábbis ezt tapasztaltuk hétvégén.

– A Balatont felkeresők számára természetes vizeinkben általánosan ajánlott fürdőzési tanácsokat kell betartani. Ha az algásodás jeleit észleljük (vízelszíneződés, vízfelszínen összegyűlt zöldes algatömeg) ezeket a részeket, amennyire lehetséges, igyekezzünk kikerülni. Érzékenyebb bőrűeknél allergiás reakciókat is kiválthat- közölte a KDTVIZIG. Arról is tájékoztatást adtak, hogy az algásodás mértéke 1995 óta – köszönhetően számos, a külső terhelést csökkentő intézkedésnek – rekreációs szempontból is kedvezően alacsony szinten maradt: az algák mennyiségével arányos klorofill-koncentráció a fürdőzés számára ajánlott 75 mikrogramm/liter küszöbértéket nem haladta meg egyetlen tórészben sem. Azt is megtudtuk: az algafelúszás ellen a szakembereknek nincsen és nem is lehetséges tennivalója. A szakemberek közlése szerint a nemsokára érkező hidegfront jó eséllyel megoldja, de legalábbis mérsékli a problémát.