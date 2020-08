Termelői történetek a madárlátta csabagyöngyétől a hordókongató csókaszőlőig

A fél évszázados jubileumot megillető, világraszóló tavaszi ünnepség helyett a nyár végén szerényebb körülmények között tették a zsűri asztalára boraikat a Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát- és Kulturális Egyesület szőlősgazdái. A„bátorságinak” is nevezhető borversenyt a Napfény étteremben tartották.

A minap terített asztal mellé ültetett tagságot elsőként Mrakovics Miklósné, az egyesület elnöke köszöntötte, hangsúlyozva, hogy bár a koronavírus okozta veszélyhelyzet ízzé- porrá zúzta nagyszabású terveiket, nem adták fel, s ha szokatlan időpontban és szűkebb körben is, de megtartják az 50. jubileumi borbírálatukat. Dr. Kocsis Gyula, az „Életet az éveknek” Országos Szövetség Zala Megyei Szervezetének elnöke nemcsak dicsérő és biztató szavakkal, hanem a rendkívüli alkalomhoz illő ajándékkal, a Rövidjánkán termelt aranyérmes borával és egy nagy vödör frissen szedett szőlővel köszöntötte az ünneplőket. Mert bizony az idei gyümölcs utolérte a tavalyi bor minősítőjét.

A Sabján Károly kertészmérnök által közel 40 éve vezényelt zsűri ezúttal rendhagyó módon a tagság szeme láttára, füle hallatára bírálta a nedűket, így akit érdekelt, azon melegében értesülhetett a szakemberek véleményéről. Az elnök munkáját Erőss Antal agrármérnök és Takács Antal szőlősgazda segítette. Nem alakult ki közöttük késhegyig menő vita, legfeljebb egyikük minimum, másikuk maximum ezüst- vagy bronzéremre tartott egy-egy mintát. Az 2019-es és a 2018-as cabernet sauvignont például szinte közfelkiáltással minősítették aranyra, mondván, egyik sem egy „affektált otelló”, mindkét ital finoman csiszolt, érett, a mezőny legjobbja, az óbor szinte már aszúsodott. Amúgy a valódi otelló, sőt a vegyes vörösbor is tetszést aratott, szépen kiérlelt, barátságos borok – mondták róluk az ítészek, hozzátéve: nem is szabad túl „száraznak” lenniük, mint amilyen például az aggastyánok bora, a juhfark. A fehérborok közt is akadt, amelyik kivívta a bírálók elismerését, igaz, a 7-es sorszámot viselő olaszrizlinget kétszer is „viszszatapsolta ” a zsűri, mire megegyeztek az arany oklevélben.

– A borbírálat normális időpontja a március, április, amire a fehérborok már kiértek, a vörös még nem, de már mutogatja a karmait. Akkor friss, üde, ress a bor, de folyamatosan karban kell tartani, hogy jó tulajdonságait megőrizze. Nyár végére a kistermelők 70 százalékának már elfogyott a tavalyi termésből készített bora, a maradék „darabban” van, s mert a gazdák zöme fahordóban tarja, így nagyobb felületen érintkezik a levegővel, ami árt a minőségének, s a tavasszal aranyérmes italok akár bronzig leromolhatnak. Összességében elmondható, hogy hibás, beteg, totál kezeletlen bort ezúttal sem hoztak bírálatra a gazdák, az évek során megtanulták, hogy először maguknak kell minősíteniük saját munkájukat. A borok zöme a zeniten van, innét már lefele vezet az út, érdemes a jó borokat palackozni, hogy megőrizzék a minőségüket – tanácsolta a bírálóbizottság vezetője.

Sabján Károly nemcsak elméletben, a gyakorlatban is borászkodik: a henyehegyi Hosszúhegyháton fél hektáron 1700 tőke kordonos művelésű szőlőt, zömmel olaszrizlinget, zenitet, zengőt, cserszegi fűszerest, 2-3-féle csemegeszőlőt gondoz. Az idei termés minőségét változónak látja, ahol a szőlő jó kondícióban van, és odafigyeltek a növényvédelemre, ott kimondottan jó, egyébként átlagos mennyiség és minőség várható. A mostani csapadékos időjárás miatt különösen észnél kell lenniük a gazdáknak, a bogyók repedeznek, meleg időben akár be is száradhatnak, ami jelen esetben viszont nyitott ajtót jelent a botritisznek és egyéb fertőzésnek. Sabján Károly egyébként két napja permetezett kombinált szerrel lisztharmat, peronoszpóra, botritisz és feketerothadás ellen – ez utóbbi 4 éve ütötte fel a fejét a magyar szőlőskertekben, sok gazda még fel sem ismeri igazán.

Takács Antal a két inkognitóban versenyző bormintájára „ezüst” minősítést kapott a zsűritársaktól azzal a megjegyzéssel: ha pár fokkal hűvösebb lenne, jobb lenne az ital – szóval a meleg is a nyári borbírálat hátrányai közé sorolható. Takács úr Becsalihegyen, a Király-horhosban szőlészkedik, sajnálattal meséli, hogy a család kedvencét, a korán érő csabagyöngyét a rigók előbb megtalálták, mint ők. Eddig lehálózta az egész területet, az idén már nem volt rá energiája. Szerinte az idei termés elfogadhatónak mutatkozik, sem a fagy, sem a jégeső nem tett benne kárt, a 350-400 liter bora az idén is meglesz.

A zsűri által „csúcsnak” minősített két üveg cabernet sauvignon gazdája, Norsics Ferenc újabb aranyérmekkel és oklevelekkel gyarapíthatta gyűjteményét. Ördöngös-völgyi birtokán a cabernet mellett többek között megtalálható a merlot, az otelló és a Bussay László borásztól származó kádkongató csókaszőlő is. Ez utóbbi ritkaságnak számít, illatában és ízében a piros gyümölcsök, szeder, málna és fekete ribizli köszönnek vissza, keveset terem (innét a kád- vagy hordókongató név), de a cukorfoka kiváló. Norsics Ferenc vegyes vörösborának különlegességét, színét és zamatát adja. Náluk az idei termés közepesnek ígérkezik, persze így is számíthatnak 350-400 liter borra, bár felesége, Irénke inkább a sört kedveli. A gazda a növényvédelemre nagyon odafigyel, éppen a borbírálat napján permetezett peronoszpóra, lisztharmat, szürke- és feketerothadás ellen felszívódó és kontakt kombinált szerrel.

A legjobbnak tartott aranyérmes fehérbort Császár Lajosné a bocföldi hegyen termett olaszrizlingből készítette. A 600 négyszögölnyi, lugasrendszerű szőlősében 8-10 akó boruk terem. Császárné 26 éve tagja a kertbarátkörnek, kezdetben a férjével, a halála óta egyedül hozza bírálatra boraikat. Már gyermekkorában megtanult a szőlővel bánni, nem jelent gondot számára a metszés és a permetezés sem. A jubileumi rendezvény vacsorával zárult, amelyhez az italt a zsűri által dicséretesnek minősített borok szolgáltatták.