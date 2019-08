Terézvárosi diákok táboroztak Lentiben

A fővárosból érkezett táborozókat látta vendégül a település önkormányzata csereüdültetés keretében.

Budapest terézvárosi kerületéből 39 általános iskolás vett részt a programokon a kísérőkkel együtt.

– 2011-ben kötöttük meg a terézvárosi önkormányzattal a testvérvárosi szerződést – tudtuk meg Horváth Lászlótól, Lenti polgármesterétől. – Úgy gondoltuk, hogy a két településen élő fiatalok kapcsolatainak ápolására helyezzük a hangsúlyt, azóta is fogadunk csoportokat minden nyáron. Idén is, mint korábban, a Móricz-iskolában szállásoltuk el a vendégeket. Hasonló kiránduláson vettek részt a lenti gyerekek is, akik a terézvárosi önkormányzat jóvoltából a dunabogdányi üdülőtáborban és a környéken töltöttek egy hetet.

Terézváros öt általános iskolájából érkeztek a diákok Lentibe. A városban eltöltött egy hét alatt lehetőségük nyílt strandolni a helyi termálfürdőben és megismerkedni Lenti múltjával és nevezetességeivel, ebben egy városismereti vetélkedő is segítségükre volt.

Ellátogattak továbbá Szlovéniába, Lendvára és Dobronakba, előbbi helyen a Vina­rium kilátót, utóbbi településen az orchideafarmot tekintették meg, majd hosszabb utazást is beiktattak a programba, hiszen jártak Kaszón, a vadasparkban, valamint a zselici csillagparkban.

A programokban gazdag hét zárásaként még egy néptáncfoglalkozás várta a diákokat a Kerka táncegyüttes tagjaival, a fiúk pedig focimeccsen mérkőztek meg a helyi fiatal labdarúgókkal. A meccsen a terézvárosi lányok pomponcsapattá alakulva szurkoltak nekik.