Templomfelújítás a búcsúszentlászlói plébánia falvaiban

Nagyszabású templomfelújítás kezdődött a búcsúszentlászlói plébánia három településén, s hamarosan egy további filián is megújulhat Isten háza. A kegytemplom tetőrekonstrukciója a héten indult, ettől függetlenül holnap természetesen megtartják és sok szeretettel várják a hagyományos Kisboldogasszony búcsúra a híveket.

Nem csak a kegytemplomot állványozták fel Búcsúszentlászlón, felújítják az előtte álló Szentháromság-szobrot, továbbá megújul a 12. századi kegykápolna tetőszerkezete is, mondja Tódor Szabolcs plébános, aki megérkezésünkkor is a terepen van – a munkásokkal egyeztet, közben telefonál, szervez, menedzsel, s indul Nemeshetésre, ahol hasonló feladatok várnak rá.

– Reményeink szerint október közepére végzünk a munkával – pillant fel Szabolcs atya a kegytemplom megbontott tetőszerkezetére, hozzátéve: a rekonstrukcióhoz szükséges több mint 30 millió forint állami támogatásból, önkormányzati hozzájárulásból és a hívek adományaiból gyűlt össze. Meséli: nemrég teljesen megújult a kálvária, s rendbe tették kívül-belül a kegykápolnát is, utóbbi külső színezése azonban még hátravan.

Mivel nagy a terület, a két nagy szeptemberi Mária-ünnepet nem akadályozza a felújítás. Szeptember 8-án, azaz holnap, amikor Szűz Mária születésnapját ünnepli az egyház, Kisboldogasszony búcsúra várják a zarándokokat. A 9 órás szentmisét Reisz Pál sümegi ferences házfőnök, a 11 órakor kezdődő szabadtérit pedig dr. Székely János szombathelyi megyés püspök celebrálja, közreműködik a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar.

Kisboldogasszony napja egyébként országszerte kedvelt búcsújárónap, az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. A katolikus lexikon szerint szeptember 8-án a „hajnali szép csillag” tiszteletére szokás volt régen a napfelkeltét a szabadban várni, s „csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben”. Azt tartották, hogy akinek „érdeme van rá”, meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A népi megfigyelések szerint a fecskék Kisasszonykor indulnak útnak.

Szeptember 22-én Fogolykiváltó Boldogasszony búcsút tartanak Búcsúszentlászlón, tavaly ezen mintegy tízezer zarándok vett részt, idézi fel Szabolcs atya, megjegyezve: a gyerekeket meseország, dodzsem és körhinta várja majd. A 9 órás misét akkor dr. Takáts István érseki kancellár, a 11 órásat pedig dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspök celebrálja, és a Magyar Honvédség Légierő Zenekara működik közre. S ott lesznek az egyházmegye elöljárói, kispapjai, valamint a környékbeli atyák.

– Mindkét ünnep a Mária-tiszteletre épül. A mai világban, ahogy régen is, az emberek kérésekkel és hálát adni jönnek a Szűzanyához, hoznak virágot, gyertyát, imádkoznak, énekelnek. Szeretnének megszabadulni a különböző problémáktól, nehézségektől, betegségektől, s egy-egy ilyen alkalomról feltöltődve, új emberként térnek haza – fogalmaz a plébános, miközben autóba ülünk és elindulunk Nemeshetésre. – Idén csak a tető felújítását tűztük célul ebben a kis faluban, s már azzal is nagyon elégedettek lettünk volna, de láttam, hogy a hívek mennyire lendületesek, és milyen szívesen segítenek, így folytattuk a munkát – jegyzi meg mosolyogva Szabolcs atya már az ottani templomban, melynek bejárata fölött az Állom a vihart! felirat fogadja a látogatót, valamint az ezekben a napokban a belső terekben dolgozó építőmunkások, akik ottjártunkkor éppen a padokat festették.

A tetőcsere után, tudjuk meg, a világításkorszerűsítés és a belső festés következett, a tízmilliós beruházás költsége itt egyházmegyei és önkormányzati támogatásból, továbbá a hívek adományaiból gyűlt össze. A felújítás ideje alatt a nemeshetési hívek Búcsúszentlászlóra járnak szentmisére, akinek nincs autója, azt a falugondnoki busszal viszik. A tervek szerint két héten belül végeznek a munkával.

Kisbucsán, folytatja Szabolcs atya a fejlesztések sorolását, már le is zárult a beruházás. Teljesen megújult a kápolna – tető-, ablak- és ajtócsere valósult meg, továbbá festés és világításkorszerűsítés. Már csak az udvarrendezés van hátra. Az ehhez szükséges több mint 10 millió forint állami és önkormányzati forrásból és a hívek adományaiból tevődött össze.

Tervben van továbbá a pölöskei templom és plébánia felújítása, ott ugyancsak ajtókat, ablakokat kell cserélni és festeni. A beruházás várhatóan jövőre indul.

– Azt tapasztalom, hogy a jó ügy mellé szívesen odaállnak a hívek – hangsúlyozza a plébános. – A zalai ember fontosnak tartja, hogy a temploma rendben legyen. Ezt bizonyítja az is, hogy hétről hétre a saját kertjükből származó virágokkal díszítik Isten házát, és Búcsúszentlászlón közel negyven asszony vállalta, hogy csoportokba szerveződve hétről hétre takarítja a kegytemplomot.

Tódor Szabolcs három éve Keszthelyről érkezett a búcsúszentlászlói plébániára, s idén az ahhoz tartozó öt filia mellé kapott még hármat, így már Nagykapornakon és környékén, összesen kilenc településen szolgál. Hívei száma eléri a hétezret. Ő azonban fáradhatatlan és lelkes, papi szolgálata mellett az építkezések okán menedzsernek és kicsit munkafelügyelőnek is kell lennie, s emellett tanít is.

– Az a szerencsém – emeli ki –, hogy az önkormányzatok sokat segítenek, például a pályázatírásban. De a tanítást sem lehet feladni, mert a gyerekekkel való kapcsolat nagyon fontos.

Ennek látható eredménye, hogy Szabolcs atya mellett mintegy félszáz gyermek ministrál, akiket a kehidai fürdőbe éppúgy elvisz, mint a Veszprémben hamarosan megrendezendő egyházmegyei ministránstalálkozóra. A plébánián pedig csocsóasztal és egyéb játékra való alkalmatosságok várják az ifjakat.

A felnőtteknek zarándoklatokat szervez, országon belül és szerte a világba egyaránt. Célpont volt már egyebek mellett Ausztria, Horvátország és Bosznia-Hercegovina – jártak Medjugorjében és Csíksomlyón, Bledbe például három busszal mentek. S élve a modern kor adta lehetőségekkel, Szabolcs atya a napokban elindította a plébánia Facebook-oldalát, amin számos hasznos információt találnak a hívek, s hamarosan lesz honlapjuk is…