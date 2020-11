Temetői járőrszolgálattal járultak hozzá a biztonsághoz a zalai polgárőrök

Mindenszentek és a halottak napja ünnepkörben a megye 114 polgárőr egyesületének 90 százaléka adott temetői szolgálatot, ezzel is hozzájárulva a biztonságos megemlékezéshez.

A szabadidejük egy részét a sírkertek körül töltő közel ezer polgárőrnek is oroszlánrésze volt abban, hogy Zalában biztonságban gyújthattak gyertyát szeretteik sírján a temetőkbe látogatók tízezrei.

– A mindenszenteki szolgálatot szinte a kezdetektől biztosították a polgárőrök, évekkel ezelőtt azonban jobban a sarkunkra kellett állnunk, megjelentek ugyanis a vándor bűnözők, akik a temetői parkolókban hagyott autókra szakosodtak, feltörték a járműveket és ellopták a bennük lévő értékeket. Akadtak, akik a sírokról a virágokat, mécseseket, mások az őrizetlenül hagyott táskákat gyűjtötték be. Mindezt megelőzendő, úgy a parkolókban, mint a sírkertekben fokoztuk az ellenőrzést, az eredmények ígéretesek – tájékoztatta lapunkat Horváth Róbert, a megyei szövetség elnöke.

A megkérdezett 25 egyesület – Alsópáhoktól Zalaszentbalázsig, Balatonmagyaródtól Gosztoláig – képviselői nyugodt, békés ünnepről számoltak be. A kökényesmindszenti temetőnél a Bazitai Polgárőr Egyesület járőrei láttán egy valószínűleg rosszban sántikáló idegen társaság oldott gyorsan kereket, a balatonmagyaródi temetőben viszont egy síron felejtett táskát találtak vasárnap este a polgárőrök.

Zalaegerszeg Göcseji úti sírkertjében a „Rendért” Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület 26 felnőtt polgárőrrel és 6 diákkal tartotta a frontot, a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület egy időben 6 szolgálatban lévő polgárőrének az Új köztemetőnél a 24 órás szolgálat során időnként a forgalomirányítás is sok munkát adott. A városrészek kisebb temetői sem maradtak felügyelet nélkül: Botfán, Besenyőben, Csácsban és Bazitán is folyamatos szolgálatot biztosítottak a helyi polgárőrök. Nagykanizsa öt polgárőr csapata közül a „Muskátli” PE a városi, a sánci és a palini köztemetőkben erősítette jelenlétével a közbiztonságot, a keszthelyiek az Új köztemető és az ősi Szent Miklós-sírkert mellett a Festetics-mauzóleum környékén is szolgálatot biztosítottak.

Rózsa Sándorné, a lenti járás koordinátora elmondta, hogy a kisebb települések temetői között – például Gosztola, Lendvadedes vagy éppen a hetési körzet – folyamatos járőr­szolgálat felügyelte a rendet és a biztonságot.