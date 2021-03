Temessük-e idén a balatoni fesztiválszezont?

Osvald Bálint a KeszthelyFest főszervezője épp A, B és C tervek kidolgozásával foglalkozik.

– Optimistán tervezünk, lesz KeszthelyFest július 2-4. között Keszthely belvárosában. Mind a járványügyi, biztonsági, mind a pályázati szabályoknak meg kell felelnünk, de azon vagyunk, hogy öt színpadon színes programokkal várjuk a vendégeket. Ki kell találni azt is, hogy mi lesz akkor, ha létszámkorlátozást vezetnek be, nagy valószínűséggel júliusban már nem lesz akadálya az ezer fő alatti rendezvények megtartásának.

– Minden fesztiválunk esetében arra készülünk, hogy megtartjuk. A Balaton Sound esetében érthető a halasztás, hiszen rengetegek külföldi fellépővel dolgoznak. A mi esetünkben azonban idén mindkét fesztiválunk esetében csak hazai fellépőkkel készülünk. A RockBalaton Fesztiválon eddig is csak hazai fellépők volta, a Retro Balaton Fesztivál esetében pedig idén a járványhelyyzetre való tekintettel nem lesznek külfödi sztárok. Egy izgalmas Best of Hungary programmal készülünk. Nagyon bízunk az újranyitásban, és mindenki figyelmét felhívom az oltás fontosságára, hiszen ez az egyik zöld út lehet a fesztiválokhoz – részletezte Posza Róbert, a fesztiválok főszervezője.

Nagy Géza, a balatonboglári Babel Camp ügyvezetője továbbra is bízik abban, hogy nyáron megtarthatják a hagyományos világzenei fesztivált.

– Előkészítettük a rendezvényt, és azt tervezzük, hogy megtartjuk 2021. július 18-25. között a Babel Sound-ot. Nemsokára összeül a stáb megbeszélni a jövőt, és folyamatosan figyeljük az esetleges feloldásokkal kapcsolatos híreket. Kérdés, hogy mikortól lesz lehetőség a rendezvények megtartására vagy a vendéglátó helyek megnyitására – mondta Nagy Géza, aki hozzátette: a koncerteknek helyet adó Babel Camp akár most is kinyithatna, áprilistól terveztek programokat, de egyelőre úgy tűnik, hogy türelmesnek kell lenniük.

Fülöp Zoltán, a Strand Fesztivál és a B my Lake fesztivál főszervezője elmondta, hogy az augusztus 17-21. között tervezett két fesztivál helyszíneit illetően még zajlanak az egyeztetések. (Zamárdi csak a Strand-ot fogadná be, a B my Lake-et nem. Így annak új helyszínt keresnek.)

– Bízom benne, hogy valamilyen formában megrendezhetjük ezt a két fesztivált, de minden attól függ, hogy nyár végén milyen korlátozások lesznek érvényben. A programot már tavaly véglegesítettük, és azóta is dolgozunk rajta, a program közel 100 százalékon áll. Ha lesz létszámkorlátozás, vagy bármilyen előírás, akkor megpróbálunk azokhoz is igazodni. Tárgyalunk még Zamárdival a területbérletről és a feltételekről, de amint lesznek konkrét információink, akkor azokat azonnal közzé tesszük – mondta Fülöp Zoltán, aki azt is elmondta, hogy a B my Lake fesztivál lehetséges helyszínéről még nem szeretne nyilatkozni.

Zorall Tábor Fesztivál augusztusban Alsóörsön

– Ha zöld lámpát kapunk, akkor megtartjuk, azaz mi úgy készülünk, hogy megrendezzük a Zorall Tábor fesztivált. Optimisták vagyunk, de nyilván augusztusban válik biztossá, hogy mit tudunk megvalósítani a terveinkből. Ez vonatkozik mind a létszámkorlátra, mind pedig egyáltalán a rendezvény megvalósulására – mondta Hangyássy László, az esemény főszervezője.

VeszprémFest júliusban Veszprémben

A VeszprémFest-et július 14-18. közöttre tervezik. A szervezők bizakodóak, hogy idén ez sikerül, hiszen a fesztiválhoz a program készen van, de természetesen megvárják, hogy kiderüljön, milyen feltételek mellett valósulhat meg az esemény. Korai még bármit mondani, de a háttér csapat nagyon bízik abban, hogy 2021-ben nagyszerű zenei előadókkal találkozhatunk Veszprémben. A fesztiválhoz tartozó Rozé, Rizling és Jazz Napok egyelőre nincs meghirdetve, de mint kísérő rendezvénynek, a sorsa ugyanaz lesz, mint a VeszprémFest-é.

Művészetek Völgye Kapolcson

A Völgy szervezői is optimistán állnak a nyárhoz, és úgy készülnek, hogy idén már találkozhatunk Kapolcson a művészekkel és zenészekkel tarkított Művészetek Völgyében. Hamarosan kiderül kit láthatunk és hallhatunk júliusban Kapolcson és a környező falvak helyszínein, ahol újra átélhetjük az igazi völgyhangulatot.

Paloznaki Jazzpiknik

A tavaly elmaradt a jazz és a piknik egyvelege a Balaton északi partján lévő kis ékszerdobozán, Paloznakon. 2021-ben viszont a szervezők nagyon bizakodóak, és amennyiben a hatálos rendelelek engedik, megrendezik a nyári fesztivált, ahol a bor és a jazz játssza a főszerepet. Világhírű előadókkal várják majd a jazzrajongókat július 29 és 31 között, a fellépők között ott van Mario Biondi, a Level42, a varázslatos Caro Emerald, az MF Robots, a De Phazz, a nagyszerű szaxofonista Candy Dulfer, valamint a Kraak & Smaak trió. Idén kihagyhatatlanok lesznek a bor, mámor és jazz napjai.

Forrás: likebalaton.hu