Teljes életpályát kínál a csapi iskola

Speciális feladatot tölt be, úgy is fogalmazhatnánk, hogy missziót teljesít a dél-zalai településen működő Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium, mely bentlakásos rendszerben hátrányos helyzetű gyerekek kezébe ad szakmát.

Jelentősen javítva ezzel megélhetési és életkilátásaikat – s a jövőben tovább bővítik a szakképzési repertoárt, tudtuk meg Faragó Zsolt intézményvezetőtől.

– Fontos előrebocsátani, hogy olyan speciális, országos beiskolázású intézmény vagyunk, amely az óvodától a szakközépiskola végéig, tehát 3-tól 23 éves korig készíti fel a nagybetűs életre a szegény sorsú gyerekeket – hallottuk Faragó Zsolttól. – Ez komoly perspektívát jelent a számukra, aminek köszönhetően komplett családok tanulnak nálunk: egykori diákjaink, akik azóta már felnőtté váltak, visszahozzák hozzánk a gyermekeiket is, ami azt gondolom, egyfajta fokmérője a munkánknak. Büszkék vagyunk arra, hogy az iskolában szakképzés is működik, mert így teljes életpályát tudunk kínálni. Azon dolgozunk, hogy a szakképzés az intézmény kínálatának stabil szegmensévé váljon. Tudjuk, ezért még sokat kell tennünk, mert számos szakképzéssel foglalkozó iskola szeretne egyre kevesebb gyerekből minél többet beiskolázni. Ám a mi nagy előnyünk az, hogy nem csak reggel 8-tól délután 14 óráig foglalkozunk a diákokkal, hanem hétfő reggeltől péntek délutánig. A délelőttönkénti tanórákat szabadidős programok követik, majd a délutáni tanulószoba, ahol a gyerekek a másnapi tantárgyakra készülnek. Hét elejétől hét végéig pedig kollégiumunk biztosítja számukra a lakhatást. Mindemellett teljes ellátást kapnak, napi többszöri étkezéssel, beleértve a reggelit és a vacsorát is, továbbá a hétfői ide-, illetve pénteki visszautaztatásukat szintén mi biztosítjuk a lakóhelyük és az iskola között.

Az intézményvezető azt is elmondta: az iskola építőipari tanműhellyel és tankonyhával rendelkezik a kőműves- és a szakácsképzéshez. Három éve pedig – igazodva a kor követelményeihez – bekapcsolódtak a duális képzési rendszerbe, ennek köszönhetően ma már az említett szakmai képzésekben részt vevő gyerekek tanulószerződéssel rendelkeznek, tehát kint vannak cégeknél.

– Ez több szempontból is előnyös megoldás: egyrészt nem kizárólag az izolált iskolai környezetben sajátítják el a szakmát, hanem megismerkednek az „éles” helyzetekkel is, és beilleszkednek a munkahelyi közösségbe, aminek komoly pedagógiai vonatkozása van – szögezte le Faragó Zsolt. – Másrészt a diákok ebben a rendszerben ösztöndíjat kapnak, amely már egy közepes tanulmányi eredmény esetén sem elhanyagolható összeg, sőt. Pontosan annak érdekében, hogy minél több hátrányos helyzetű diák találja meg az életcéljainak megfelelő képzést az intézményben, lépéseket tettünk a kínálatbővítés érdekében.

Az igazgató kifejtette: az alapító okiratukba beépítették a bádogosképzést, mely a térségben hiánypótló. Megvan a gyakorlati képzéshez szükséges partner is – a szakképzésre többen jelentkeztek a szeptemberben kezdődő új tanévre, s remélik, jövőre még több új növendéket köszönthetnek az iskolában, mert bádogosokra (is) nagy szükség lenne az építőipar felfutása miatt.

– Továbbá szeretnénk bevezetni a hidegburkoló-képzést is, s nem említettem még, de a most zajló tanévben sikerült elindítanunk az úgynevezett Híd-programot. Ez olyan tanulóknak kíván új esélyt és szakképzési bekapcsolódási lehetőséget adni, akiknek tanulmányi előmenetele akadozott, illetve beilleszkedési nehézségeik adódtak, és emiatt nem fejezték be az általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már a 15. életévüket, ellenben még nem múltak el 23 évesek – jelezte az igazgató. – A programban nálunk most 12 fő vesz részt, akik intézményi takarító képzésben részesülnek. Hogy szeptemberben országos szinten hogyan, milyen formában folytatódik a Híd-program, még nem tudjuk, de mi szakácssegéd-, illetve gyorspékségi és sütőipari munkás képzések indítására készülünk, melyekre már kéttucatnyi jelentkezőnk van, ami esetünkben jónak számít.

Faragó Zsolt leszögezte azt is: diákjaik nagy része valószínűleg elkallódna, ha nem a csapi iskolában tanulnának, ahol a pedagógusok maximális mértékben támogatják őket.

Kustor Ferenctől, a szakközépiskolai rész intézményegység-vezetőjétől, szakoktatótól megtudtuk: ha valaki jól tanul, a szakképzésben akár havi 60-70 ezer forintnyi ösztöndíjat is el lehet érni a hiányszakmákban. Szeptembertől pedig – információi szerint – közel a minimálbérrel azonos juttatást kaphatnak a szakképzésben tanulók, legalábbis hallottak ilyen alternatíváról.

– Ezért az sem utolsó szempont, hogy a fiatalok megtanuljanak a pénzzel bánni, mi erre is figyelmet fordítunk, igyekszünk nekik hasznos információkat átadni a helyes pénzkezelésről – fűzte hozzá Kustor Ferenc. – Reméljük, hogy ezeknek nagy hasznát veszik a későbbiekben. Vannak jó tapasztalataink, sok volt tanítványunk elhelyezkedett, beilleszkedett a társadalomba, családot alapított és szépen neveli a gyermekét, vagy gyermekeit. Kedves emlékem, amikor az egyik diákom odajött hozzám és azt kérdezte: tanár úr, ugye, ciki az, hogy én még mindig a nagyszüleimmel lakom egy szobában? Azt válaszoltam: ha ez a helyzet, mondjuk azt, hogy nem ciki, de jobb lenne, ha megpróbálnál a saját lábadra állni. Kis idő múlva újra jelentkezett, hogy ő szeretne egy kis lakrészt hozzáépíteni a nagyszülei házához. Lerajzoltuk az elképzelését, kiszámoltuk, miből mennyi kell, megvásárolta a szükséges építőanyagot, végül a kőművestanoncainkat bevonva készült egy szoba és kis tusoló. Az egész folyamatban ő maga is részt vett kétkezi munkával – azt gondolom, ezek a nagy dolgok, amikor sikerül elérnünk, hogy megváltozzon a gondolkodásuk, és immáron ők maguk szeretnék irányítani az életüket.