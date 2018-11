Téli üzemmódba kapcsolt a Magyar Közút Zrt. Zalában is

Az időben meghozott korlátozó intézkedések jelentősen megkönnyítik a közutak takarítását téli időjárási körülmények között.

Ez is elhangzott a Magyar Közút tájékoztatóján, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy a társaság átállt a téli üzemmódra. A bevezetőben idézett megállapítást Zabb Nándor, a katasztrófavédelmi igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője tette az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Mint leszögezte, az ilyen döntéseket a közútkezelőnek kell meghoznia. Ezzel megelőzhetők az elakadások, balesetek, melyek nehezítik a hó eltakarítását, a síkosságmentesítést is.

Az átlagos tél nem okozhat problémát, a rendkívüli helyzetekre viszont nem lehet teljes mértékben felkészülni – mondta Mórocz József, a Magyar Közút megyei igazgatója.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az elmúlt évek statisztikája szerint 2010 óta telente a havas napok száma 5–37 között változott. A síkosságmentesítésre felhasznált só mennyisége is rendkívül szélsőséges értékeket mutat: a 2013-ra forduló télen 8574 tonnát használtak fel, míg a következő télen elegendő volt 3110 tonna. A zalai igazgatóság szakemberei 1825 kilométert kezelnek a gyorsforgalmi útszakaszokkal együtt. Ebből 736 kilométeren látnak el őrjáratos szolgálatot, azaz 24 órában felügyelik az út állapotát. Ezenkívül 1033 kilométer a rajonos út, ahol szükség szerint avatkoznak be. A hófúvások megakadályozására 39 kilométeren helyeztek ki rácsokat, és 22 kilométeren telepített erdősáv állja útját a szélnek. Az igazgatóság 36 saját és hét bérelt kombinált hóeltakarító és szórógéppel készül a télre, továbbá 12 hómarót is be lehet vetni.

Az utak síkosságmentesítését, takarítását a lefagyás, a havazás észlelésétől számítva – az út kategóriájától függően – már fél órán belül megkezdik. Ha azonban az időjárási előrejelzések indokolják, már megelőzésként elkezdik a beavatkozást, síkosságmentesítő anyagot juttatnak ki. Ehhez a téli kezdőkészletben rendelkezésre áll 9300 tonna útszóró só, valamint kalcium-kloridból 8 tonna granulátumként és 20 köbméter folyadékban.

A téli hóeltakarításban és síkosságmentesítésben dolgozó nehéz gépjárművek fordulóköre akár 2–5 óra is lehet, ezalatt időjárástól függően 5-10 centiméternyi hó is hullhat a burkolatra, vagyis újabb beavatkozás szükséges, és amíg a havazás el nem áll, télies útviszonyokra és lassabb haladásra kell felkészülniük a közlekedőknek. Ezért a Magyar Közút a gépeivel, szakembereivel csak akkor tud hatékonyan dolgozni, ha nem feledjük a szabályt: télen csak az időjárásra felkészülten szabad elindulni, s ez vonatkozik járműre, vezetőre egyaránt.