Téli hangulat a zalaegerszegi piacon

Visszafogott képet mutatott kedden az árusok és a vásárlók részéről is a Zalaegerszegi Vásárcsarnok.

Tél van, így a szezonális termékeket kínáló árusok nincsenek már a piacon. Főleg a vitaminban bővelkedő zöldségeket és gyümölcsöket keresik a látogatók. Közeledik a karácsony így a Vásárcsarnokon belül a kézművestermékek is megjelentek.

-Nagyon sok idősebb eladó jár rendszeresen eladni a portékáját, de most ők sem feltétlenül jönnek a járvány miatt- tájékoztatott Horváth István, a Vásárcsarnok igazgatója. -A piacokra nem vonatkozik az idősek kijelölt vásárlási idősávja, mindenki kortól függetlenül vásárolhat. Egyetlen élelmiszerbolt van a földszinten, ahol figyelik és be is tartják az intézkedést. A jelenlegi állapot szerint a jövő heti országos vásárt a piacokra vonatkozó hatályos rendelkezések betartásával megtarthatják.

Az igazgató hozzátette, hogy a Vásárcsarnok területén, kint és bent is a kötelező a maszk folyamatos, szabályos viselése és az étel, ital fogyasztása és dohányzás a piac egész területén tilos. Az elmúlt hétvégén a hatóság is ellenőrizte a szabályok betartását, és ha kellett figyelmeztettek.

A piac külső területén Sárváriné Kálovics Krisztina dióstandjánál időztünk, aki elmondta, hogy az idei diótermés háztájon nagyon rossz volt, hiszen a tavaszi fagyok mellett a fúrólégy is tönkretette a termés nagy részét. A másodosztályú dió kilója 3000-3300 forint, a milotai fajta 3800-4000 forint, míg az extra minőségű 4500 forintba kerül.

A standokon körülnézve bukkantunk napjainkban ritkaságnak számító gyümölcsre, a lasponyára, melynek csúnyácska külseje ellenére igen magas a C-vitamintartalma. Ezt a ritka gyümölcsöt kilónként 1000 forintos áron lehet megvásárolni a piacon.