Telet búcsúztattak az idősek Keszthelyen

Télbúcsúztató rendezvényt tartott az idősekkel foglalkozó civil szervezetek képviselőinek a Közösségi Értékekért Egyesület tegnap a Balaton Színházban.

A rendezvényre meghívták többek között az idősügyi tanács, a nyugdíjasklubok, a Nők a Balatonért Egyesület, a Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete képviselőit, de a Máltai Szeretetszolgálat, valamint az Egyesített Szociális Intézmény is gyarapította a vendégek számát. Az egybegyűlteket Nagy Bálint polgármester, a helyi idősügyi tanács elnöke köszöntötte.

– Amikor több mint három éve megalakítottuk Keszthely idősügyi tanácsát, az volt a célunk, hogy intézményi szinten is tudjuk kezelni az idősek felvetéseit, problémáit és a döntéshozóknak javaslatokat tegyünk ezekkel kapcsolatban. Másrészt fontosnak tartottuk, hogy az idősügyi tanács közösségépítő tevékenységet is végezzen, hívja össze évente többször az idősekkel foglalkozó civil szervezeteket. Hagyományteremtő céllal indítottuk el néhány éve ezt a télbúcsúztató rendezvényt is, amelyre meghívjuk a civil közösségek tagjait – mondta Nagy Bálint, majd beszámolt arról, hogy az idősügyi tanács két hete tartott ülésén új feladatként tűzték ki célul az együttműködést a megalakulóban lévő ifjúsági kerekasztallal.

A rendezvényen bemutatkoztak a meghívott szervezetek, és köszöntötték az 50. házassági évfordulójukat az elmúlt időszakban ünneplőket, valamint a 90. életévüket betöltötteket. A télbúcsúztatót egy térségi közösségépítő pályázati program támogatásával rendezték meg.