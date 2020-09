TEDx Nagykanizsa: értékes gondolatok tizennyolc percben

TEDx Nagykanizsa néven Ladányi Kristóf lokálpatrióta szervezésében tartottak konferenciát pénteken a Medgyaszay Házban. A megyei kulturális és tudományos élet szereplői tartottak előadásokat.

Mint azt Ladányi Kristóf a rendezvény előtt elárulta: a TED (technológia, szórakoztatás, dizájn) konferenciák globális sorozata, melyeket egy nonprofit alapítvány rendez. Ennek különlegessége, hogy az adott előadók számára csupán 18 perc áll rendelkezésre, hogy átadják az információt, amit kívánnak, ugyanakkor inspirálják a hallgatóikat.

– Az úgynevezett TEDx-ek önálló TED-események, az ott készült videófelvételeket az interneten népszerűsítik, sőt olykor 30 nyelvre is lefordítják. Korábban az ország számos pontján rendeztek hasonlót, az értékes zalai gondolatok akár 200 ezer emberhez is eljuthatnak. Igyekeztem a kultúra, a művészetek, a tudomány, a szórakozás minden szegmenséből felkérni előadókat, akik az értékes gondolataikkal nemcsak saját, hanem más nemzetek polgárait is segíthetik.

Az előadók között találkoztunk többek között Kósa Ruben táncos-koreográfussal, a Zalai Táncegyüttes művészeti vezetőjével. A férfi 9 éves korában találkozott először a magyar néptánccal, élete ekkor megpecsételődött. A zalaegerszegi székhelyű táncegyüttes utánpótláscsoportjából az együttes szólistája, majd művészeti asszisztense lett, 2019 óta pedig ő felel a művészeti vezetésért. Mint elmondta: fáradhatatlanul munkálkodik a magyar néptánckincs mai szellemiséghez leginkább illő, mégis autentikus színpadra állításán.

Az előadásában egyebek között szót ejtett arról, hogy a hagyományok miként válhatnak a jövő erőforrásává.

A miháldi származású Mándó Milán üzletimodell-tanácsadó pedig egy olyan médiaoldalt üzemeltet hat éve, melyet havonta 130 ezer cégvezető, vállalkozó keres fel. Elárulta: a célja az, hogy olyan anyagokat és kutatásokat, esetlegesen üzleti esettanulmányokat mutasson be, ami segíti a vállalkozásokat a sikeresebb működésben, ezáltal komoly tudáshoz juthatnak.