Teával és forralt borral mondott köszönetet az alapítvány Zalaegerszegen

Ötödik éve hagyomány, hogy a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány adventi vendéglátással köszöni meg támogatói­nak a sok segítséget.

A Dísz téri standon idén is palacsintával, meleg teával és forralt borral kínálnak minden jó szándékú, az ügyükkel szimpatizáló embert. Mindehhez segítőik is akadnak, tegnap a ZTE kosarasai álltak be az önkéntesek mellé.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dóra János, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, ez idő tájt két fő célért mozgósítják erőiket. Az első egy bronchoszkópos labor munkába állítása a Zala Megyei Szent Rafael Kórház gyermekosztályán, amire 10 millió forint támogatást szavazott meg saját forrásából az alapítvány kuratóriuma, a második pedig a Mamaház melletti rehabilitációs játszópark terve. Adventi jelenlétük ugyancsak hozzájárul e célok teljesüléséhez. Hálásak mindazon közszereplőknek, művészeknek, polgároknak, iskolásoknak, akik jelenlétükkel, közreműködésükkel vagy szereplésükkel vonzóvá teszik az alapítvány standját és törekvéseit.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS