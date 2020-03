Te tisztában vagy a kutyusod igényeivel? – Beszélgetés Gróf Krisztiánnal a Zalai Kutyasuli vezetőjével

A kutyák rettentő okos teremtmények, akik a hosszú évezredek során tökéletesen alkalmazkodtak életvitelünkhöz. Nem véletlenül hívják őket az ember legjobb barátjának, hiszen amellett, hogy hű társaink a mindennapokban, terápiás céllal is gyakran alkalmazzák őket. Hogy végül igazi jólnevelt, hűséges eb válik-e belőlük, viszont a gazdán is múlik.

Izgatott csaholások, vidám vakkantások és játék – a felszabadult négylábúak szerteszét futkorásztak a Zalai Kutyasuliban, ahol csoportos foglalkozás zajlott. A gazdiknak elég volt csupán egyet rájuk szólni, az ebek fegyelmezetten szaladtak hozzájuk. Valljuk be, hétköznap az utcán, vagy a parkban látott kutyatulajdonosok kis részének sikerül csak ez a mutatvány. Sajnos sok problémás kutya él közöttünk, holott egy kis odafigyeléssel minden baj megelőzhető lenne.

– Sokan nincsenek tisztában a kutya valós szükségleteivel – kezdte Gróf Krisztián, a kutyaiskola vezetője – Négylábú barátainknak nem biztos, hogy csak drága táp és rendszeres állatorvosi vizsgálat kell, holott a köztudatban az él: ezek meglétével már felelős gazdivá válhatunk – mondta.

Sajnos a kutyanevelés nem ennyire egyszerű, s Krisztián szerint rengeteg probléma gyökerezik abból, hogy a gazda nem ismeri ezeket az igényeket. Rengeteg viselkedési probléma adódhat például abból is, ha az eb unatkozik, vagy túlteng benne az energia. Erre különösen városi kutyáknál kell odafigyelni.

– Fontos olyan elfoglaltságot találni, ahol a kutya el tud fáradni, nemcsak fizikailag, de szellemileg is. Foglalkozásokon gyakran látszik – főleg a kezdő gazdák kutyáin – mennyire örülnek annak, hogy végre történik velük valami új. Sajnos a hétköznapokban legtöbben nem élnek annyira aktív életet, hogy az állat kiegyensúlyozott legyen, s a rombolás, a kertásás, de még az agresszió is fakadhat ezen okból – fogalmazott a szakértő.

Nevelés kérdése

Természetesen a nevelésen is sok múlik. A kutyasuli vezetője szerint ezt időben kell elkezdeni, hiszen a prevenció sokkal könnyebb, mint orvosolni a problémát.

– Kölyökként kezdeni a legjobb, mivel így sok baj megelőzhető. Abban az esetben, ha a kutya már kétéves és a tulajdonosa azért fordul hozzánk, mert az állat már rettentő zavarodott és agresszív a többiekkel szemben, keményebb a dió. Ilyenkor rendesen meg fog izzadni nemcsak a gazdi, de az oktató is. A nevelés persze nem lehetetlen, de az biztos, hogy bizonyos kor után már sosem lesz a kutya az, aki lehetett volna – mondta Gróf Krisztián, aki a neveléssel kapcsolatban még hozzáfűzte: nagyon körültekintőnek kell lenni, hiszen rengeteg fals információ juthat a fülünkbe a témával kapcsolatban.

– Két óriási csapda van: az egyik, hogy ezren, ezerféle dolgot mondanak. Ebben a tanácsáradatban nehéz megtalálni a megfelelő tippet, így érdemes szakembert is megkérdezni a témáról. A másik, hogy a kutya – bár rettentő értelmes állat – nem ember. Rengeteg félreértés adódhat abból, ha valaki „embernyelven” próbálja értelmezni a viselkedését. A nevelésnél a kutya személyiségét is figyelembe kell vennünk, hiszen vannak ebek, akiknél fontos a határozott fellépés, de léteznek félősebbek is – náluk sokkal többre juthatunk türelemmel és figyelmességgel.

Kutyasuli mindenkinek

S kiknek ajánlott elsősorban a kutyaiskola? A szakértő szerint mindenkinek, de főleg azoknak, akik nem éreznek kellő tapasztalatot és magabiztosságot ahhoz, hogy jól fel tudják nevelni háziállatukat.

– Az iskolába már három hónapos kortól lehet jönni, később pedig haladó foglalkozások is várják az érdeklődőket. A jövőbeli terveink között az is szerepel, hogy a leendő kutyatulajdonosokat is megszólítsuk. Szeretnénk már a keresés szakaszában segíteni, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb kutyust válassza, ráadásul az első napokra is érdemes felkészítést adni…