Te hogy segítesz a járványhelyzetben? – Várjuk a hétköznapi hősök jelentkezését!

A koronavírus-járvány második hulláma Magyarországot is elérte. November 11-e óta ismét rendkívüli jogrend van életben, és szigorú korlátozásokat vezettek be. Az éttermek, színházak, konditermek bezártak, este nyolc órától reggel öt óráig pedig kijárási tilalom van.

Sokan kerültek nehéz helyzetbe már az első hullám hatására is, és most jött a második csapás, ami újabb kérdéseket vet fel a jövővel kapcsolatosan.

A középiskolák és egyetemek ismét átállták a digitális oktatásra, és ez sok család számára okoz problémát, mert nem rendelkeznek az online tanuláshoz szükséges eszközökkel. Az éttermek ismét bezártak, habár a házhoz szállítás és az elvitel lehetősége továbbra is adott, nem biztos, hogy ez elég a fennmaradáshoz, vagy van aki ezt a lehetőséget nem is tudja megragadni, így teljesen le kellett húznia a rolót. A házasulandó párokat sem kíméli a 2020-as év, hiszen ezen a téren is újabb korlátozásokat vezettek be, így a lakodalomról és a hatalmas násznépről is le kell mondaniuk, ha szeretnék egyáltalán ilyen körülmények között megtartani a nagy napot. Nem beszélve a zenészekről, színházi dolgozókról és minden olyan ágazatról, aminek alapja, hogy tömegeket mozgat meg.

És most beszéljünk a mindennapi hősökről

A kórházban, kereskedelemben dolgozókról, a rendőrökről és a katonákról, és minden olyan emberről, aki éjt nappalá téve, saját egészségét kockáztatva dolgozik ebben a rendkívüli helyzetben is. Nem lehet mindenkit felsorolni, és elég hálásak sem tudunk lenni, azoknak az embereknek, akik értünk dolgoznak és azért, hogy visszaszorítsuk a vírus terjedést, és visszatérhessen minden a normális kerékvágásba. Hogy a mosolyunkat ne kelljen tovább maszk mögé rejteni, hogy újra megölelhessük egymást, találkozhassunk a nagyszülőkkel anélkül, hogy aggódnunk kéne, hogy elmehessünk kikapcsolódni a barátainkkal, vagy összeülhessen az egész család egy asztalhoz.

Ehhez pedig most hétköznapi hősökre van szükség, aki lehet, hogy éppen Te vagy!

