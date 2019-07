Te el bírnál húzni egy kamiont? Lentiben többeknek sikerült!

Első alkalommal adott otthont a város világbajnokságnak: a termálfürdőn rendezték meg az Ultimate Strongman 105 kg Team World Championship – Erős Ember Világbajnokságot.

A rendvényt szombaton Horváth László polgármester nyitotta meg. Elmondta: idén is számos rendezvény és sportprogram valósul meg a városban, köztük több kerékpáros és futóverseny, de rendeztek kupaversenyt úszóknak és négy város labdarúgótornájának is helyet ad a település. Tavaly nagy népszerűségnek örvendett az országos erős ember bajnokság is, ami az idei világbajnokság előfutára volt.

A polgármester mellett Kutfej Attila, a Lenti gyógyfürdő Kft. ügyvezetője is köszöntötte a megjelenteket.

A kétnapos verseny során a magyarok mellett cseh, lengyel, orosz, ukrán és szlovák erős emberek, illetve az USA versenyzői mérkőztek meg egymással. Kamionhúzás, 110 kilogrammos izlandi kereszt cipelése, hordópakolás, vikingnyomás, traktorkerék-forgatás és koffercipelés szerepelt a feladatok közt. A világbajnokságot végül a lengyelek nyerték, az orosz és az ukrán csapat előtt. A magyar A csapat (Gadó András, Kurucz Kornél) a 6., a magyar B csapat (Varga Ferenc, Komáromi Péter) a 4., a magyar C csapat (Dezső Martin, Jancsovics Tivadar) a 8. helyen zárt. A díjakat Horváth László és a verseny szponzorai adták át.

Gadó András főszervező elmondta: színvonalas versenyen vannak túl, a magyar A és B csapat esetében is az utolsó versenyszámnál dőlt el a helyezés és kerültek hátrébb, de nem elégedetlenek az eredménnyel. A mezőny erős volt, az első három csapat tagjai közt világbajnoki helyezettek szerepeltek, nem volt könnyű a küzdelem, egy-egy pont döntött több esetben is a helyezésekről. Hozzátette: komoly szervezés előzte meg a világbajnokságot, aminek Lenti remek helyszíne volt, nagyszerű közönséggel, a tervek szerint jövőre újabb hasonló rendezvénynek adhat helyet a termálfürdő.