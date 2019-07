Távirányítású traktort vásárolt a Városgazdálkodási Kft.

A klíma változása mellett a munkaerő hiánya is kihívások elé állítja a megyeszékhelyen 1,5 millió négyzetmétert meghaladó zöldfelületet is gondozó Városgazdálkodási Kft.-t. Egyebek mellett ez is elhangzott csütörtökön a Gébárti-tó gátjánál tartott sajtótájékoztatón, ahol új eszközt mutattak be.

A nyereségesen gazdálkodó cég komoly fejlesztésekkel képes a kihívásokra reagálni és feladatait színvonalasan ellátni, szögezte le Gecse Péter alpolgármester. A gazdasági társaság tevékenységének leglátványosabb része a zöldfelületek fenntartása, fogalmazott a cég ügyvezetője, Horváth István. Tevékenységükben figyelemmel kell lenniük az erőteljes és fokozódó klímaváltozás negatív hatásaira, és ezek kezelésre hosszú távú stratégiai döntéseket kell hozni. Ezért idén 100 millió forintos fejlesztést terveznek, aminek része a John Deere fűnyíró traktorokból álló flotta bővítése. Legújabb szerzeményük pedig az a távirányítású fűnyíró traktor, amely akár 55 fokos dőlésszögű rézsűben is képes dolgozni, mint ahogy azt a gát oldalában azonnal szemléltették is. A gumihevedereken (hernyótalpakon) legfeljebb 7 km/órás tempóval haladó berendezés a percenként 3000-es fordulaton forgó 22 pár késével 3 centiméter vastag növényeket is átvág. A gép pedig akár 150 méter távolságból is vezérelhető. Ilyen berendezésből az országban eddig csak kettő működött. Mint elhangzott, a zöldfelületek gondozásával a cég félszáz munkatársa foglalkozik, mellettük immár harmadik éve több tucat alvállalkozót alkalmaznak szezonális jelleggel. Az utcák takarítását pedig az a közel 70 millió forintba kerülő seprőgép fogja segíteni, amely össze is gyűjti a hulladékot.