Tavaszi munkák a szőlőben – A növényvédő szer egy része Kínából jön

Tavasszal elkezdődnek a munkák a szőlőkben is. A járvány a teendők alól nem ad felmentést a gazdáknak: nagy részük már a javában dolgozik a birtokán.

A szőlőművelésnél is igaz: nem mindegy, mikor és hogyan történnek a tőkék fejlődéséhez nélkülözhetetlen munkafolyamatok. A gazdák legnagyobb főnöke az időjárás. Idén szokatlanul enyhe volt a tél, mindössze néhány fagyos nap tarkította, és a tavasz korán beköszöntött. Kora nyári hőmérséklettel kínálta meg március közepén a természetet. Meglepetések még bőven várhatók, a szőlősgazdák azonban, amikor csak tehetik, kihasználják az időjárás szempontjából kedvező napokat. Javában kell már metszeni a szőlőt, s néhány fajtánál már zajlik a rügyfakadás. Ezt mondta Kovács Ottó nagyradai borász, hozzátéve: a szőlőknél szerencsére nem olyan korán indul a nedvkeringés, mint a gyümölcsösökben.

– Az elmúlt időszakban többször volt reggelente fagy, így sok gyümölccsel, kajszi- és őszibarackkal minden bizonnyal nem számolhatunk. A szőlő esetében még reménykedünk az ellenkezőjében, s abban, hogy nem lesznek mínuszok – fogalmazott Kovács Ottó.

Hozzátette: ugyan a metszés adja most a munkák nagy részét, ám aki gondos gazda, és odafigyel a szőlőjére, már nagyrészt végzett ezzel. Muszáj pontot tenni mielőbb a metszésre és a szárkötözésre is, a rügyfakadás dömpingje előtt. Azonban a metszés esetén sem mindegy, hogyan történik. Kovács Ottó szerint lehet csinálni kutyafuttában is, de nem tanácsos: a körültekintő, aprólékos metszés később meghálálja magát.

– Ezt követően sem lehet hátradőlni – folytatta a Szelemen-hegyi borász. – Ugyanis jön a növényvédelem időszaka. Én a soraljak permetezésének, a gyomirtásnak nekilátok a kis tőkék, a fiatal pótlások fakadása előtt, mivel később már csak háti permetezővel lehetne mindezt megtenni. A permetezés, a megfelelő védelem végig fontos a növekedés során: a lisztharmat és a peronoszpóra, valamint a rothadás és az újfajta betegség, a fekete rothadás ellen – hangsúlyozta a szakember.

Kovács Ottó szerint a permetezésre nem szabad sajnálni az időt, és bízni kell abban, hogy a koronavírus-járvány ellenére is lesz elég vegyszer, tekintve, hogy nagyobb részüket külföldről, részben Kínából hozzák be Magyarországra. A szállítás pedig akadozhat, és a lezárt határok sem segítik a gördülékeny behozatalt. A nagyobb bortermelők azonban nem csak emiatt aggódnak. A bor- és a gasztroturizmust is megfertőzte a koronavírus. Zalába sok vendég érkezett a finom nedűk miatt is korábban, kül- és belföldről egyaránt. Mivel az utazási lehetőségek egyre nehezebbé válnak, a borturizmusnak jó időre búcsút lehet mondani. Kovács Ottó azt mondta: ő több borásztársához hasonlóan egy időre bezárta a boltot, már ami a borok értékesítését vagy a helyszíni kóstolókat illeti, hiszen ezek igazi közösségi programok, nagy kockázattal járnak a vírus terjedése szempontjából.

– A negatívumok ellenére azonban pozitívan állunk hozzá az idei szezonhoz – tette hozzá. – Ami a szőlőtermést illeti, még nehéz jóslatokba bocsátkozni. Az elmúlt évben kissé pihent némelyik fajta, kevesebb termést hozott és egészségügyi problémák is voltak néhánynál. Ennek tükrében reménykedünk, hogy ezúttal jobb lesz. A védelem és a virágzás időszaka is döntő lehet, de a szőlőt még az utolsó pillanatban, szeptemberben is tönkreteheti a rossz időjárás. Ez ellen nem sokat tehetünk, permetezéssel viszont igen, ha jó hatékonyságú szereket használunk, és jó módszert. Elegendő lé és hatóanyag-mennyiség kell hozzá: nem véletlen a szereken jelzett mennyiség és a felhasználási mód. Tanácsos eszerint összeállítani a permetet. Aki nem biztos a dolgában, inkább kérjen szakmai tanácsot, akár a permetszer vásárlása során, a rossz permetezés ugyanis hatalmas károkat okozhat a szőlőben – összegezte Kovács Ottó.