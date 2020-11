Tartsuk be a védőtávolságot (is)!

Maszkviselés, kézfertőtlenítés és a 1,5-2 méteres védőtávolság betartása. A koronavírus járvány elleni védekezést elősegítő szabályok betartását már álmunkból felkeltve, gondolkodás nélkül is felsoroljuk.

Sokaknak már az agyára megy ezek minduntalan ismétlése. Mégis naponta találkozunk olyan embertársainkkal, akik fittyet hánynak a szabályokra. A pénzbüntetésektől tartva maszkkal már egyre többen takarják el a szájukat és az orrukat egyaránt, de még mindig létezik: „a hordom, csak levegőt kapjak benne” mozgalom tagjai, akik pusztán a szájuk elé hajlandók felkötni a maszkot. A fertőtlenítésre már egyre többen hordanak maguknál kisebb tubusokban alkoholos készítményeket. A megfelelő távolság betartása viszont még mindig nehézségeket okoz. Amikor a zsúfolt, szabadtéri buszmegállókban szorosan állnak egymás mellett az utasok, akkor persze nem kellene csodálkoznunk az üzletekben sem. Mégis rendszerint meglep, amikor a pénztárban sorban állás közben nem épp apró termetem ellenére „ütközésig” jönnek. A bevásárlókocsival is „elgázoltak” már, máskor pedig vállal próbálnak odébb taszítani. Illetve heves kézmozdulatok kíséretében mutogatnak, hogy álljak végre előrébb, mert ők sietnének. Hiába a hiszti, ha tetszik, ha nem továbbra is betartom az előírt védőtávolságot, mert igenis hiszek benne, hogy megóvhatom a többi embertársamat a fertőzéstől. Most a jogkövető magatartással tehetünk a legtöbbet a koronavírus-járvány lassításáért és megállításáért. Azt hiszem ezért a közös célért érdemes félretenni az önös érdekeinket és odafigyelnünk másokra.