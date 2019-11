Tartalmas év volt az Olajbányász Nyugdíjas Klub Egyesület számára

Mozgalmas évet zár idén az Olajbányász Nyugdíjas Klub Egyesület. A közel 60 fős klub tevékenységeiről, programjairól Tóth Károlyné, a civil szervezet vezetője számolt be.

– Tervezett programjainkat teljesítettük, azokon a tagság nagy számban részt vett – kezdte. – Segítettünk a falukarácsonyi készülődésben, a temetői, községi virágültetésben. Több alkalommal csatlakoztak hozzánk iskolások is, jó élmény volt közösen dolgozni a fiatalokkal, úgy láttam, ők is élvezték, hogy tanulhattak a nagymamáktól. Húshagyókedden szintén iskolásokkal közösen szerveztük a felvonulást, illetve nemrég a Márton-napi programon is voltak iskolás szereplőink. A jövőben is szeretnénk közös programokat a fiatalokkal. Megrendeztük az éves tekeversenyt csesztregi, lenti, kobiljei klubokkal, melyekkel szorosan együttműködünk. Borminősítést szerveztünk, a klubon kívüli hegyi gazdák bevonásával, erről is jó visszajelzéseket kaptunk. Hetedszer tartottuk meg a megyei nyugdíjasklubok művészeti találkozóját, melyen 180 fő vett részt. A gyaloglóvilágnap alkalmából emléktúrát szerveztünk, nemrég pedig Márton-napi vigasságot tartottunk, ahol a lenti Civil Nyugdíjas Klub tagjai tréfás jelenetet adtak elő. Emellett több kirándulást is szerveztünk év közben határon belül és kívül.

Tóth Károlyné az Életet az Éveknek Országos Klubszövetség zalai szervezetének évfordulós ünnepségén emléklapot, illetve oklevelet vehetett át. De elismerték Kovács Jánosné és Kósi József közösségi munkáját is, míg Léránt Ferenc korábbi polgármesternek díszoklevelet adományoztak az idősek iránt elkötelezett munkája elismeréseként.

A lovászi nyugdíjasklub vezetője arról is beszélt, hogy rendszeresen bekapcsolódnak a társklubok, illetve más szervezetek programjaiba, vetélkedőkön, sporteseményeken, előadásokon vesznek részt. Emellett a lovászi klub énekkara gyakran vállal fellépéseket különféle rendezvényeken megyeszerte.

Azt is megtudtuk, hogy decemberben a jelenlegi vezetőség mandátuma lejár, a jövő évi programokról az új elnökség megválasztása után határoznak.