Társadalmi munkában kaszáltak Homokkomáromban

Társadalmi munkára hívott önkénteseket a közelmúltban a dél-zalai település önkormányzata.

Ezt ne hagyja ki! Így tették tönkre a magyar családokat és a nyugdíjasokat Gyurcsányék

A feladat a temető, a miseút és a kapcsolódó közterületek kaszálása volt. A hívásra közel 20 tettre kész ember jött el.

– Sajnos csak egyetlen közfoglalkoztatottunk van, ő is nő, nyilván őt a damilos kaszával nem dolgoztathatjuk – mondta Singula Ferencné polgármester. – Korábban a falugondnokunk elvégezte ezt a munkát, annak ellenére, hogy nincs benne a munkaköri leírásában, most azonban egyéb okok miatt nem élhetünk ezzel a kedves gesztussal. A területeink viszont nagyok, a fű pedig igen gyorsan nő. Vállalkozókat is megbíztunk a munkával, de az önkormányzat nincs jól eleresztve anyagilag, ezért kicsit a spórolás szándékával is hirdettük meg a társadalmi munkát, amire közel húszan jöttek el. Az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert örülök annak, hogy ennyien segítettek, de jobban örülnék, ha többen jöttek volna el. Sajnos, az is közrejátszott, hogy több munkahelyen szombaton is dolgozni kellett, túlmunkát rendeltek el. A jövőben is hirdetünk ilyen és ehhez hasonló önkéntes akciókat, tudatosítani szeretnénk az emberekben, hogy amit tesznek, azt önmagukért, a faluért teszik. Köszönöm mindazoknak, akik eljöttek és velünk dolgoztak.