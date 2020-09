Társadalmi haszon az értékteremtő munka

Kettős szerepet töltenek be a szociális szövetkezetek, van egy társadalmi szerepvállalásuk, amely a helyi közösség összefogására és a helyi gazdaság elindítására szolgál, mellette pedig értékteremtő gazdasági tevékenységet is végeznek, amely a közfoglalkoztatás alapjaiból indult el.

Lehel Andrásné, a Belügyminisztérium szociális szövetkezeti koordinációs osztályvezetője mondta mindezt a közelmúltban Szentgyörgyvölgyön, ahol a Start közmunkaprogram folytatásaként 2017 nyarán jött létre az Elevenszeg Szolgáltató és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet. A kormányzati tisztviselő szerint a szentgyörgyvölgyi minta azért példaértékű, mert a szövetkezeti tagok a terveik megvalósításához választhattak volna más formát is, ám éppen a helyi közösség érdekében ragaszkodtak ahhoz a társadalmi vállalkozási formához, aminek Magyarországon még kevésbé van gyakorlata, szemben az Európai Unió néhány más tagállamával.

– A kormány tíz éve hirdette meg a munkaalapú társadalom megteremtését, aminek alapgondolata, hogy aki képes rá, az dolgozzon – mondta Lehel Andrásné. – A Belügyminisztérium ezért alkotta meg azt a közfoglalkoztatási programot, amely révén munkahelyeket teremtett, hogy a foglalkoztatást biztosítani tudja. Már a program meghirdetésekor az egyik fő deklarált cél volt, hogy a közmunkában részt vevőket a nyílt munkaerőpiacra terelje, akik ezáltal értékteremtő tevékenységet végezzenek. Ennek az értékteremtő tevékenységnek egyik lehetséges eszköze a szociális szövetkezeti forma.

Az osztályvezető úgy fogalmazott: szociális szövetkezeteket ott célszerű létrehozni, ahol nincs, vagy csak elenyésző számban van egyéb vállalkozás. A szociális szövetkezetek létrehozását és működését törvény szabályozza, amely kimondja, minimum hét taggal kell megalakulnia, ebből hat természetes tagnak kell lennie, a hetedik pedig maga az önkormányzat, amely a kapcsolatrendszerével, pályázati lehetőségeivel és adminisztratív hátterével segíti a vagyoni hozzájárulással taggá vált természetes személyeket.

A törvény azt is előírja, hogy a szociális szövetkezetek célja – a munkaalapú társadalom megteremtésének eszméjével összhangban – a hátrányos helyzetű személyek munkafeltételeinek megteremtése, életminőségük javítása kell, hogy legyen. Mindez komoly feladat elé is állítja azokat, akik ezen társadalmi vállalkozási forma mellett döntenek, hiszen olyan munkavállalókkal kell a szociális szövetkezetet elindítaniuk, akiknek a munkaszocializációja nem feltétlenül van azon a szinten, amelyet a profitorientált vállalkozás megkíván. Márpedig a szociális szövetkezetnek a társadalmi hasznossága mellett profitot is kell termelnie, hiszen csak akkor lesz képes a piacon megmaradni.

– A szociális szövetkezeti forma a társadalmi hasznosságát tekintve tehát igencsak jelentős – sorolta tovább Lehel Andrásné. – Egy hátrányos helyzetű térség népességmegtartó erejének alappillére lehet egy gazdaságilag is erős alapokon álló szociális szövetkezet, hiszen, ha a fiatalok azt látják, hogy van hol dolgozniuk, akkor helyben maradnak, s nem költöznek el onnan. A gazdaságfejlesztés és a hagyományokra épülő helyi értékteremtés nélkül egyetlen településnek sincs jövője. Az Európai Unió egyes országai­ban, például Spanyolországban vagy Olaszországban nagyon jó, prosperáló példákat találunk arra, hogy ezt a szerepet a szociális szövetkezetek töltik be, amelyek amúgy az adott országok GDP-jének is meghatározó hányadát teremtik elő. Nálunk kevésbé elismert még, a Belügyminisztérium ezért is különített el forrást a szociális szövetkezetek létrehozásának és működésének támogatására, 14 milliárd forintos alaphoz lehetett, illetve lehet pályázniuk ezeknek a társadalmi vállalkozásoknak.