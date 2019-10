Tanulságos bábjáték a Könyves Vasárnapon

A kisgyerekek által különösen kedvelt csicsergő foglalkozás, bábelőadás, valamint táncház is várta a látogatókat a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban vasárnap, amikor az Aradon kivégzett honvédtábornokokról is megemlékeztek.

Az intézmény minden évben csatlakozik az országos könyvtári napokhoz, és annak kiemelt rendezvényéhez, a könyves vasárnaphoz. Idén egy teljes vasárnapot kitöltött a kínálat, amely elsősorban a kisgyermekes családokat vonzotta. A legnagyobb érdeklődés a délutáni Derék Jankó és a kemény cipó című bábelőadás iránt mutatkozott, a mesejátékot a pethőhenyei székhelyű Tarsoly – Erdélyi Mezőségért Egyesület jóvoltából láthatták a jelenlévők. Ez a civil szervezet invitálta ötpróba játékra a legbátrabbakat, de a táncházat is ők vezették.

A kisváros könyvtára a vasárnapi rendezvénysorozatot megelőzően is szervezett a sorozatba illeszkedő programokat, így csütörtökön Lakatos Anna, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelője tartott interaktív előadást a környezettudatos életmódról, míg pénteken délelőtt a városban korábban is nagy sikert aratott Aranykapu együttes adott közel telt házas koncertet, az esti órákban pedig Győrfi Barbara jógaoktató a relaxációk során alkalmazható légzési technikák elsajátításáról is beszélt.