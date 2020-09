Tánc, túra, és koncert is vár rád ezen a hétvégén Zalában

Kulturális örökség napja

A kulturális örökség napjaihoz kötődő programokkal várják az érdeklődőket a Göcseji Múzeum munkatársai a hétvégén, amikor is a falumúzeum ingyen lesz látogatható. Szombaton 10-kor A láthatatlan vár – séta a középkori Egerszeg-vár mentén című programon Zalaegerszegen, a Mindszenty térről indulva Simmer Lívia és Havasi Bálint régész kalauzolja az érdeklődőket. 16 órakor A göcseji faluvégen mi történt… címmel kezdődik tárlatvezetés a skanzenben. A programot vasárnap 14 órakor megismétlik. Reziben vasárnap 15 órakor Havasi Bálint régész tart tárlatvezetést a várromnál. Zalaegerszegen pedig 16 órakor Morandini Tamás építész nyomába eredhetnek az érdeklődők Megyeri Anna történész vezetésével az Arany Bárány Szállodától induló belvárosi sétán. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Keszthelyen szombaton ingyenesen látogatható a Balatoni Múzeum és a Georgikon Majortörténei Múzeum, vasárnap pedig a Történelmi Panoptikum. Szombaton 10, vasárnap pedig 15 órától vezetett séta indul Festetics II. Tasziló örökségének nyomában a Helikon Kastélymúzeumban. A Pethő-házban szombaton délután pétanque-versenyt rendeznek, majd 18 órától a Babos-Piller jazzduó lép fel. Ugyanott vasárnap 13 órától bemutatók, előadások lesznek. A Szendrey-emlékszoba a hét utolsó napján 14 és 16 óra között ingyenes tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket.

Trianon 100

Trianoni emlékművet lepleznek le és áldanak meg szombaton 10 órától Gyenesdiáson, a Diási Történelmi Emlékparkban. A program során Majoros Árpád gondolatszobrász tart előadást a száz évvel ezelőtti eseményekről.

Szent Mihály-napi búcsú

A hétvégén tartják a XXII. Szent Mihály-napi búcsút Vonyarcvashegyen. A lelki programok sorában szombaton 13 órakor zarándoklat indul a gyenesdiási vasútállomásról a Szent Mihály-kápolnához, ahol vasárnap 11 óra 45 perckor ünnepi szentmisét mutatnak be.



Burgonyanap



Kilencedik alkalommal rendezik meg a Burgonyanapot a gyenesdiási piactéren szombaton 15 órától. A keszthelyi nemesítésű fajták bemutatója mellett főzőverseny és számtalan burgonyás finomság várja a látogatókat, a napot a Gábor és Gábor zenekar tánczenés műsora zárja 19 órától.

Mészi 60

Mészáros T. László fotóriporter életműkiállítása nyílik szombaton 16 órakor Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban. A tárlatot Németh Péter, az intézmény megbízott igazgatója ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Ezután zenés délután kezdődik, több térségbeli fellépővel.

Nagy Táncválasztó

Idén Hévíz is csatlakozott a Nagy Táncválasztó országos sorozathoz. Vasárnap 10 órától ingyenes workshopra várják az érdeklődőket a polgármesteri hivatal rendezvénytermébe. A látogatók hat tánckurzus közül választhatnak. Előbb a Festetics György Művelődési Központ modern tánc tagozata hívja a gyermek és ifjúsági korosztályt Bogdán Ottilia vezetésével, majd 11 órától Törekyné Nagy Anna együttese, a Népek Tánca Tánccsoport külföldi táncokat mutat be. 12.30-tól Szabóné Dézsényi Zsuzsanna balett, majd a Rezidance Tánccsoport modern tánc kurzusa indul. Délután az EMotion Tánccsoportot, később a Gyenes Néptáncegyüttest láthatják a résztvevők.

Fafaragások kiállítása

Nagykanizsán ma 18 órakor a HSMK Ősze galériájában nyílik meg Wegroszta Zoltán fafaragó népi iparművész Faragott életképek című kiállítása. A tárlatot Lengyák István tanár, a Magyar Kultúra Lovagja ajánlja az érdeklődők figyelmébe, s a Rozgonyi-iskola diákjai adnak műsort.

TérZene

Nagykanizsán ma 16 órakor az Erzsébet téri zenepavilonban a TérZene sorozat keretében a Heavy Bross Guys Tuba Quartet ad koncertet. Zenei repertoárjuk a reneszánsz táncoktól egészen a jazzig ível.

Koszorúzás és előadás

Nagykanizsán ma 18 órakor a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem baráti közössége koszorút helyez el a Nagy-Magyarország emlékműnél. Majd a Halis-könyvtárban az Obsitos igazsága címmel Pap Gábor művészettörténész ingyenes vetítettképes előadást tart.

Offroad fesztivál

Nagykanizsán szombaton 8.30-kor a megnyitóval kezdődik a 8. Kanizsai Offroad fesztivál a motokrossz pálya hátsó részén. A résztvevők több nyomvonalon és kategóriában próbálhatják ki vezetési tudásukat s járművük képességeit.

Kerékpártúra

Szombaton 8.30-kor Letenyéről, a Happy Bike központból indul az Amazon of Europe nemzetközi kerékpáros fesztivál. A résztvevők Őrtilos felé a Mura és Dráva folyó összefolyásához tekernek el, majd vissza a határmenti városba. A túra közben érintik Zrínyi-Újvár rekonstruált kútját, ahol az egykori vár történetét is megismerhetik.

Koncert a templomban

Szombaton 19 órakor Letenyén a 14. Ars Sacra fesztivál keretében a Szentháromság-templomban Reneszánsz muzsika reneszánsz jelmezben címmel Daniel Speer Brass templomi koncertjét hallhatják az érdeklődők.

Túra



Szombaton 10.30-kor Magyarszerdahelyen nyárbúcsúztató sportnapot szerveznek a természetjárás napján. Az érdeklődők rövid sétát tesznek a szőlőhegyen és ellátogatnak a Szent Kristóf-pihenőhelyre. Itt felavatják az információs táblát, majd a jeles napról hallhatnak néhány gondolatot a település rendezvénypajtájában.

Könyvtárátadó

Szombaton Hosszúvölgyön 15 órakor a megújult települési könyvtárat adják át ünnepélyes keretek között.

Horgászverseny



Vasárnap Nagykanizsán 8 órakor a Csónakázó-tónál szervezik meg a Kanizsa Kupa horgászversenyt. A nagykanizsai horgászegyesületek hagyományos viadalát ezúttal a Kőolajipari Dolgozók Horgász Egyesülete szervezi.

Őszi fesztivál

Lentiben szombaton Őszi fesztivált tartanak a rendezvénytéren. A 10 órakor kezdődő programon helyi termelők és kézművesek kirakodóvásárral várják a látogatókat, a főzőverseny 10.30-kor indul. 14 órakor a Csádé zenekar lép fel, majd a megnyitón Vigh László országgyűlési képviselő és Horváth László polgármester köszönti a megjelenteket. A főzőverseny eredményhirdetését 15.30-kor tartják, ezután kulturális program következik helyi és vendégfellépőkkel.

Avatás és felvonulás

Nován szombaton két új létesítményt is birtokba vesznek. Délelőtt 10-kor előbb a zágorhidai településrészre vezető kerékpárutat, majd a megújult óvodai játszóteret avatják fel. Délután pedig a hagyományos szüreti felvonulást rendezik meg, amely 14 órakor az IKSZT-től indul. Útközben a Bibrics táncegyüttes és a Kerimbózsa néptánccsoport tagjai tartanak bemutatót, míg a visszatérés utáni mulatozáshoz a zenei aláfestést Böröcz Roland és Hóbor László biztosítja.

Szüreti felvonulások

Lispeszentadorjánban szombaton 13 órától tartják a hagyományos szüreti felvonulást, mely során a résztvevők traktorokkal, népi fogatokkal ezúttal is felkeresik a szomszédos Marócot. Visszatérve gasztronómiai kínálat és zenés mulatság vár a felvonulókra, utóbbi részeként fél négytől Bálint Csaba és Teremi Trixi operett-összeállítással szórakozhatja a jelenlévőket, fél öttől pedig a Sramlikings mutatja be műsorát. Este a Hélium játszik.

Kustánszegen ugyancsak szombaton tartanak szüreti mulatságot, 14 órakor felvonulással kezdődik a program. A menet a kultúrháztól indul. 18 órakor a kultúrháznál Bécs Tiborné polgármester mond köszöntőt, majd a Cserta Néptáncegyüttes, 20 órától pedig a Kredenc együttes lép fel.

Városnéző túra

Zalalövőn szombaton rendezik meg a II. Ismerd meg Zalalövőt! túrát. A program 14 órakor kezdődik, a szervezők azt kérik az érdeklődő minimum négyfős csapatoktól, hogy erre az időre érkezzenek meg járműveikkel az irsapusztai közösségi házhoz, majd onnan kisbuszokkal szállítják őket a túra kiinduló pontjára, a nagyfernekági szerpentin előtti kereszthez. A részvevőktől maszk használatát kérik.

Motoros találkozó

Söjtörről, a Deák-kastélytól indul szombaton 10-kor a X. Veterán Motoros Találkozó és Deák Emléktúra. Az érdeklődőket 9 órától várják a helyszínen, az ünnepélyes megnyitó 9.45-kor lesz. A résztvevők a körülbelül 100 kilométer hosszú túra során több olyan települést érintenek, amely kötődik a Deák családhoz. Zárásként – várhatóan 15.15-kor – Zalatárnokon, a Deák-emlékműnél tartanak koszorúzással egybekötött megemlékezést.

Közösségi kerékpározás

Csesztregről, a piactérről indul szombaton 14 órakor az a körülbelül egyórás közösségi kerékpártúra, amelynek cél­állomása Szatta. A szervezők igény esetén kerékpárt tudnak biztosítani az érdeklődőknek.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Dísz­pintyben pénteken este nyolctól Takács Vilmos Vilkó mutatja be egyszálgitáros programját. A Reinighaus Söröző kerthelyiségében szintén pénteken este héttől a Hellogramm tart nyárzáró koncertet, a vendég Takáts Eszter. A PopUp Undergroundban szombaton 19 órától Müller Péter Sziámi tartja szerzői estjét. Előbb dalszövegeiről beszél, majd 21 órától a gitáros Polgár Péterrel és az énekes Takáts Eszterrel be is mutat ezek közül néhányat. A Gardenben kétnapos szezonzárót tartanak, ma este Bruno és Spacc, valamint Prajnií és Bubu, míg holnap Burai, Lévai és Silverman szórakoztatja a közönséget. Nagykanizsán, a Kanizsa Clubban szombaton a Fáraó játszik, a sztárvendég a D.J. Szatmári feat. Jucus formáció. Keszthelyen, a Viviera Beachen holnap MissH és a Delta Sigma csapat, illetve Adam Bash, Sarah Hawk és Bauer zenél. Egerváron, a várkastélyban ma este a Tankcsapda ad koncertet, míg holnap ugyanott a Follow the Flow lép fel. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben ma Peat Jr. és Silverman, holnap Yamina és D.J. Roland keveri a zenét.