Tánc mezítláb, koncertek az erdőszélen: ilyen volt a zalacsányi Örvényeshegy Piknik

Tánc a fűben, zene, irodalom, gyerekprogramok a zalai dombok ölelésében: a fesztivál három napja alatt közel négyezer látogató fordult meg az Örvényeshegy pikniken.

Tavaly Al Di Meola kis Woodstocknak nevezte, idén a szicíliai soul király, Mario Biondi és zenekara állt lenyűgözve Örvényeshegyen, mondván Toszkánában érzik magukat. Az első napon, pénteken a szicíliai soul király finoman búgó hangja, zenészeinek zsenialitása és közvetlensége a közönséget levette a lábáról, majd a tomboló tömeget a Bagossy Brothers és a Dynamite Dudes táncoltatta tovább.

Másnap pedig jó néhány irodalmi csemege és koncert után Ferenczi György és az1ső Pesti Rackák koncertjén lekerültek a cipők – a mezítláb fűben táncolás azt is jelzi, hogy lassan tényleg megérkezik a nyár. Vasárnap a legkisebbeket is több program szórakoztatta: a gyereknap sztárja az ötven éves Kaláka zenekar volt, akik több generáció kedvenc dalaival álltak színpadra.

-Rengetegen érkeztek az első két napon is, vasárnap pedig körülbelül tízszer annyian voltak, mint tavaly- nagyon jó piknik hangulatú gyermeknappá kerekedett ki. Közel négyezer látogató fordult meg nálunk – összegezte lapunknak Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a fesztivál igazgatója.

Az összművészeti fesztiválnak a zalai dombok ölelésében megbújó Pálos Resort adott otthont: az erdőszéli helyszínre, a zöld környezetbe a szervezők nyugalmasabb, piknikezős hangulatú rendezvényt álmodtak meg. A tulajdonos, Badacsonyi Tamás úgy fogalmazott: megismétlődött a tavalyi varázslat.

-Szeretnénk, ha egy lazább hangulatú pikniknek megmaradna a rendezvény, ahol valóban van értelme kihozni a pokrócot, hiszen biztosan el fogunk férni. Egy nyugalmasabb, nyárindító eseményt fogunk jövőre is a nagyérdemű elé tárni – utalt a folytatásra a fesztiváligazgató, hiszen már tudni lehet a III. Örvényeshegyi Piknik időpontját: 2020. május 22. és 24. között rendezik majd meg. S a barátságos, közvetlen hangulatot az is jelzi, hogy kikérik a közönség véleményét is, hogy ki legyen a jövő nyári fesztivál külföldi sztárvendége.