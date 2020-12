Támogatásból újítják meg a temetői kerítést Ramocsán

Temetői infrastruktúra fejlesztésére kapott hárommillió forintot a község önkormányzata. A Magyar Falu Programban elnyert pénz felhasználásával az utcafronti drótkerítést cserélik le.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A település a tartaléklistáról jutott támogatáshoz, így arról a napokban értesültek. Jankovics László polgármester lapunknak elmondta, egyrészt esztétikai okokból, de a praktikum miatt is szükségét látták a fejlesztésnek, ezért is nyújtották be pályázatukat.

– A temetői drótkerítésnek nincs beton alapja, ezért nehéz a közvetlenül mellette lévő területet damilos fűnyíróval kaszálni – magyarázta Jankovics László. – A drótháló több helyen sérült, vannak olyan pontjai is, ahol talán még a vadak is bejárnak. A kapukat önerős beruházással lecseréltük, ám a kerítés több részének felújítási költségeit már nem tudtuk vállalni. A Magyar Falu Program éppen az ilyen fejlesztések megvalósítására nyújt a kistelepüléseknek lehetőséget. A pályázatról többször is egyeztettünk a térségünk ország­gyűlési képviselőjével, Vigh Lászlóval, aki a közelmúltban jelezte: Ramocsa hárommillió forint támogatásban részesült.

A polgármester azt mondta, a pénz birtokában a következő lépést, a mintegy 170 méter hosszú utcafronti rész felújítását már meg tudják valósítani. Ugyan számításaik szerint a teljes költség közel 3,8 millió forint lesz, de a hiányzó összeget az önkormányzat biztosítja. Tavasszal a dróthálót esztétikus és praktikus kerítésre cserélik, beton alapot is készítenek hozzá.

– Hosszabb távú célunk a kerítés teljes körű felújítása, így a hátsó és a két oldalsó rész cseréjére is szeretnénk a későbbiekben pályázni – folytatta Jankovics László, hozzátéve, hogy ez utóbbiakat azért jó lenne az önkormányzati ciklus végéig megoldani. Ezt követően más aktualitásokról is beszámolt. Mint mondta: folyamatban van a nyáron elkészült közösségi pavilon téliesítése, ehhez megrendelték a ponyvákat, míg a szociális keretből háztartásonként kétszer ötvenezer forintos lakhatási támogatás folyósításáról is döntöttek. Utóbbit azok az életvitelszerűen Ramocsán élő, állandó lakcímmel rendelkezők kapták, akiknek nincsenek köztartozásaik.