Talpig díszben a bárszentmihályfai harangláb

Lenti bárszentmihályfai városrésze is karácsonyi díszbe öltözött. A haranglábnál a Mikulás játékgyára ihlette a dekorációt, illetve hagyományosan a fűzsátorban is elfoglalta helyét a betlehem.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Már egy évtizede, hogy évről évre az aktuális ünnepnek megfelelően feldíszítik a városrész bárhelyi részén található haranglábat, illetve annak környékét. A helyibéli nyugdíjas asszonyok keze nyomán újévkor, farsangkor, húsvétkor, ősz derekán, illetve Mikulás napjára és karácsony előtt is különféle díszletet helyeznek el ezen a központi helyen, míg májusban ugyanitt állítják fel a májusfát. Idén kevesebb lehetőségük volt összejönni és díszítést kitalálni, elhelyezni a hölgyeknek, illetve a koronavírus-járvány miatt, egészségük megőrzése érdekében jóval ritkábban is találkoztak. Szerepüket viszont átvették most átvették a fiatalok és nagy lendülettel álltak neki megújítani a dekorációt.

-Gyerekközpontú díszítést gondoltunk erre az évre a haranglábhoz, hiszen több kisgyermekes család is él a falu ezen részén – mondta Krajczár Petra, aki édesanyjával, Berta Melindával közösen ötletgazdája és megvalósítója az idei dekorációnak. – Kisebb játszóteret, avagy inkább a Mikulás játékgyárát sikerült kialakítanunk a díszlettel, melynek része egy kisvonat is, amibe a kisgyermekek beleülhetnek. Hozzánk a faluban idén, mivel nem volt hó, a Mikulás nem szánon, hanem kisvonattal hozta el az ajándékokat a gyerekeknek.

Hozzátette, hogy idén a fűzsátorba is a helyi fiatalok alakították ki a betlehemet, igaz idén a rendezvények megtartását is érintő korlátozások miatt az advent vasárnapjaira tervezett kültéri mise és a karácsonyi műsor elmaradtak.