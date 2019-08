Találkoztak a Berény nevű települések

Nemrég rendezték meg a Berény nevű települések találkozóját, melyen a zalai megyehatárhoz közeli somogyi település, Nagyberény is képviseltette magát.

Nemrég rendezték meg a Berény nevű települések találkozóját, melyen Iharosberény is képviseltette magát. A Magyarországon található tizennégy Berény nevű település képviselői minden évben máshol tartják találkozójukat. Idén Nagyberény volt a vendéglátó. Az Iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület énekkara (képünkön) és néptáncosai is felléptek a tradicionális eseményen. Az énekkart Horváthné Záborszky Judit vezeti. Színes, változatos repertoárjukkal fellépnek számos helyi, kistérségi, megyei rendezvényen, többször szerepeltek külföldön is. A Horvát János vezette táncosok szintén sok fellépést vállalnak országhatáron belül és kívül egyaránt.