Takarítottak a Kéthatár-tónál

A taglétszám gyarapodása az elvégzendő feladatok mennyiségének növekedését is maga után vonzza, így a korábbi évekhez képest több tennivaló várt azokra a horgászokra, akik a Kéthatár-tónál szervezett karbantartási-környezetvédelmi munkálatokon részt vettek.

A szombati önkéntes programot elsősorban a tó közvetlen környezetének rendezésére szervezte a helyi egyesület. A munkálatokat irányító Gaál Dezső lapunknak elmondta: minden tavasszal szükség van a part menti növényzet frissítő kaszálására, a horgászhelyek karbantartására, és a téli időszakban letöredezett ágak összegyűjtésére. Ez évben a feladataikat tovább gyarapította a hódok utáni takarítás, a Kéthatár- tónál is megjelent nagy testű rágcsáló ugyanis számos fát kidöntött.

– Közvetlenül a vízparton szinte nem is maradt állva fa – tette hozzá Gaál Dezső. – A korábbi években fásítani is szoktunk, ezt most átgondoljuk, mert a tó közvetlen környezetében jelenleg nem látjuk értelmét a telepítésnek. Inkább a parkolórészen végzünk fásítást, hogy az ott leállított autók számára biztosítsunk árnyékot. A munkálatok irányítója azt is elmondta, ez évben a korábbiakhoz képest nagyobb mennyiségű szemét halmozódott fel a vízparton, amit leginkább a taglétszám emelkedésének tudnak be. Úgy fogalmazott: a létszám növekedésével a problémák is gyarapodnak, erre hatványozottabban fel kell hívniuk az újonnan felvett horgásztársak figyelmét.

– Eddig 92 fő váltotta meg a területi jegyét, de úgy véljük, a nagy roham csak ezután jön – jelentette ki. – A horgászat iránt folyamatosan nő az érdeklődés, a Kéthatár-tó pedig az egyik legszebb és legnyugodtabb horgászhely a környéken, nem véletlenül kedvelt a pecások körében.