Tájházban őriznék meg a Mura menti hagyományokat

Számos fejlesztés valósulhat meg a következő időszakban a Mura menti horvát településen, s Vuk István polgármester azt is elmondta: hosszú távon szeretnének egy tájházat is kialakítani a községben.

Vuk István elsőként arról beszélt: uniós és állami forrásból, a területi operatív program keretében napelemes rendszert építettek ki a polgármesteri hivatalban, az óvodában, az IKSZT-ben, a kultúrházban és a konyhán.

– Ehhez kapcsolódóan fűtésre és hűtésre alkalmas klímaberendezéseket szereltünk fel a hivatalban, az óvodában is – mondta a polgármester. – Mivel a pályázat nem engedi, hogy a keletkezett villamos energiát visszatápláljuk a „nagy” rendszerbe, ezért azt ezeknek az eszközöknek a működtetéséhez használjuk fel. Az is fontos szerintem, hogy ily módon csökkentjük a közintézményeink működtetése kapcsán kibocsátott káros gázok mennyiségét. Ez a beruházás 13,5 millió forintba került.

A fejlesztések sorában fontos megemlíteni, hogy az elmúlt időszakban sikerült a Hevesi és az Alkotmány utcákat leaszfaltozni, a Kossuth utca egy részén pedig elvégeztük a mederburkolást, s ahol lehetett, begyűrűztük és lefedtük a csapadékvíz-elvezető árkot is. A fejlesztés költségháttere 15-16 millió forintra rúg. Valamint van egy elnyert belügyminisztériumi pályázatunk, melynek a közbeszerzése most zajlik: 14 millió forint támogatást nyertünk a Táncsics utca aszfaltozására. Ebből a pénzből elvégezzük a Kossuth utca egy részének aszfaltozását is, amit eddig zúzott kő borított. Szintén e projekt keretében újítjuk meg a Zrínyi utca járdáját teljes hosszban, a Petőfi utcáét pedig 350 méteren.

A polgármester hozzátette: a közvilágítás rekonstrukcióját ugyancsak tervezik, de azt már saját finanszírozásban. A tervek szerint nem hagyományos LED-égőket szerelnének be, hanem vezérelhetőket. Az így nyert megtakarításból pedig visszatörleszthetik a beruházás költségét.

A településvezető a jövő terveiről szólva elmondta: a községben áll egy nagyon rossz állapotú, az 1800-as években készült parasztház. Ezt tájházzá alakítanák át, a horvát-magyar határon átnyúló program keretében remélnek támogatást a fejlesztésre. Mint arra rámutatott, nem hagyományos tájházi kiállításban, népművészeti alkotások bemutatásában gondolkoznak, hanem a Mura menti horvátságra jellemző tevékenységeket (halászat, kenderfeldolgozás, földművelés, állattartás, kovácsmesterség) szeretnék megőrizni benne az utókornak. Mindez 35-40 millió forintba kerülne az előzetes számítások szerint.