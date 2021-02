Tágas és modern lesz a szeptemberre elkészülő Kanizsa Aréna

Konstruktív légkörben zajlott az a bejárás szerda délután, melyre Balogh László polgármester invitálta a dél-zalai város önkormányzati képviselőit.

A bejárás helyszíne az épülő Kanizsa Aréna volt, s részt vettek rajta a közgyűlés Fidesz-, illetve Éljen VárosuNk! frakcióinak tagjai, valamint Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke.

– Azért hívtam meg a közgyűlés tagjait, mert erre igény mutatkozott – bocsátotta előre Balogh László. – Azt gondolom, a kivitelező is örül annak, ha minél nagyobb az érdeklődés, s ahogy egyre inkább közeledik az átadás, úgy hallunk majd gyakrabban az építkezésről. Habár a pandémia időszakában vagyunk, a Kanizsa Aréna építési munkálatai teljes gőzzel folynak, a készültségi fok elérte a 60 százalékot. Ez alapján kijelenthetjük: minden remény megvan arra, hogy szeptemberben felavathassuk Nagykanizsa új gyöngyszemét. Tudom, hogy a Kanizsa Aréna monumentális méretei néhányakat megrémisztenek, de emlékezzünk csak vissza, hogy a hetvenes években a Hevesi Sándor Művelődési Központ is szinte túlméretezettnek tűnt – és a város mégis „belakta”. Ma pedig már nagyon szeretjük, és azt remélem, ugyanígy leszünk az arénával is.

A Modern Városok Program keretében 15 milliárd forintos állami támogatásból épülő komplexumot Diós András, a kivitelező ZÁÉV Építőipari Zrt. projekt-főmérnöke mutatta be a városatyáknak. Mint azt egyebek közt elmondta, a mobil lelátókkal együtt több mint 5000 fő befogadására alkalmas rendezvény- és sportcsarnok 2400 négyzetméter alapterületű küzdőtere leereszthető függönyök segítségével két, vagy akár 3 részre is felosztható, igénytől függően, így akár párhuzamosan 3 kosárlabda-pályán is folyhat a játék. Felosztás nélkül pedig egy nagyon tágas kosár-, vagy kézilabda pálya áll rendelkezésre. Azt is megtudhattuk: ekkora küzdőterű sportcsarnok jelenleg nincs a Dunántúlon és országos viszonylatban is ritkaság. A játék nyomon követését két nagyméretű ledfal, valamint 100, szintén led lámpatest segíti. Előbbiek a csarnok minden részéből kiváló vizuális élményt nyújtanak majd.

Végül Balogh László azt mondta: a közgyűlés tagjai békében, barátságban szemlélték meg a beruházás aktuális állapotát és konstruktív kérdések hangzottak el, melyekre a képviselők Diós Andrástól szakszerű és pontos válaszokat kaptak. Sőt – mint azt elárulta -, abban is megegyeztek a képviselők – oldaltól függetlenül -, hogy a maguk részéről jó kis focimeccsel veszik majd birtokba a Kanizsa Arénát.