Tábort helyettesítő családi rendezvény volt Újudvaron

Mintegy száz fő vett részt azon a családi napon, amelyet szombaton tartottak az újudvari TV-torony melletti tisztáson. A helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen a kaposvári egyházmegye anyagi és erkölcsi támogatásával 1994 óta itt rendezik meg a Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábort.

A szombati rendezvény gyakorlatilag ezt a nagy hagyományokkal rendelkező programot volt hivatott pótolni. Mint azt Gál Gábor, a fő szervezők egyike lapunknak elmondta: amikor a tábor előkészítését meg kellett volna kezdeniük, akkor még nem tudhatták, hogy a nyári időszakra milyen járványügyi előírások vonatkoznak majd, ezért az egymás egészsége iránt érzett felelősség jegyében inkább annak elhalasztása mellett döntöttek.

– Ekkor merült fel annak ötlete, hogy a tábor helyett biztosítsunk egy olyan találkozási lehetőséget a fiatalok számára, ahol ízelítőt kaphatnak annak szellemiségéből, illetve programjából – folytatta Gál Gábor. – Egy olyan élménydús családi nap mellett döntöttünk, amihez kértük a szülők csatlakozását is. Örömmel láttuk, hogy a felnőttek is rendkívül élvezték a programokat. Egyrészt azt kértük tőlük, hogy a gyermekeikkel közösen vegyenek részt a játékokban, de külön programokat is szerveztünk számukra. Így többek között a kaposvári egyházmegyei zsinathoz kapcsolódva a család szerepéről tartottunk számukra előadást.

Gál Gábor azt is hozzátette, ahogy a Szent Rita Katolikus Táborokat, úgy a mostani családi napot is a kaposvári egyházmegye anyagi és erkölcsi támogatásával szervezték meg. A Varga László püspök által megfogalmazott küldetés szerint ez egy missziós program, ahol a fiatalok az egyházzal találkozhatnak. Ezért bár van vallásos vetülete is, de elsősorban mégis arra törekednek, hogy a különböző játékok, sportversenyek, előadások és egyéb tevékenységek segítségével olyan közösségi élményt adjanak a résztvevőknek, amelyek révén közelebb kerülhetnek a hithez és az egyházhoz. Így az is előfordulhat, hogy olyan gyerekek is jelentkeznek programjaikra, akik nem vesznek részt az iskolai hitoktatásokon, vagy korábban még templomba sem jártak.

A családi nap szervezésében ugyancsak főszerepet vállaló Kálóczi Anita mindezt azzal egészítette ki, hogy a résztvevők között sok a visszatérő vendég, volt, aki Németországból érkezett.