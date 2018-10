Szüreti úri muri Csatáron főzőversennyel

Rózsás Elek kisbíró „úri muri” ígéretével csábította a kultúrházhoz szombaton a falu apraját és nagyját. Méghozzá dobpergés és nótaszó kíséretével, lovas szekér kocsisüléséről.

De nemcsak úgy átabotában végignyargalva a főutcán, hanem a falu legkisebb zugolyát, fertályát is bejáró szüreti felvonulással. Az élen a feldíszített szekeret immár hagyományosan a zalatárnoki Németh Józsefék őshonos magyar hidegvérű lovai: Livi és Dóra, míg a nótához a muzsikát Bangó János húzta a harmonikájával. Az ünnepibe öltözött dalárda szekéren, terepjárón és kistraktoron követte a menetet, a sort lovas hölgyek és daliák zárták. Nem volt könynyű dolguk, több mint 3 órán át tartott, mire bejárták a falut, úton, útfélen meg kellett állniuk, hogy megkóstolják a gazda borát, a gazdasszony pogácsáját, s hálából elénekeljék a nótáját. Nem is baj, mondták, arra legalább elkészültek a vacsorával a többfalus főzőverseny résztvevői.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Immár 9. alkalommal rendezett gasztronómiai megmérettetéssel egybekötött szüreti felvonulást a település önkormányzata a Csatárért Közalapítvánnyal karöltve. A tíz főzőcsapatnak, közöttük a baráti települések versenyzőinek is, 2-2 kiló vadhúst biztosítottak, s emellett versenyen kívül is főztek egy nagy kondér gulyást, így senki nem maradt éhen. A vetélkedést a szüreti étkek kategóriában akárcsak tavaly, ezúttal is az Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület csapata nyerte, s ők kapták a különdíjat is. Az egyéb kategóriában pedig a csatári sportklubnak termett babér.