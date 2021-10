Szüret kisbíróval, násznéppel rendezték meg a hagyományos vigasságot Hagyárosböröndön

Október első szombatján a falu arculatát több portánál kedves, néhol vicces, szürethez kapcsolódó dekoráció színesítette: így például láthattunk szalmabálába hajtó biciklist, talicskában részegen megpihenő gazdát vagy éppen a vendégeket váró háziak életnagyságú figuráit. A szüreti vigadalom az ebéd elköltése után kezdődött meg igazán, hiszen ekkor kezdtek gyülekezni a felvonulók: ki feldíszített járművel, ki pedig gyalogosan, régi időket idéző ruhákban.

Ezt ne hagyja ki! Óriási fordulatot mért a Medián: Karácsony rendesen lemaradt

A rendezvényről Varga Katalin polgármester számolt be lapunknak. Mint írta, a szüreti falunap az idén új arculatot kapott, az egész felvonulás egy utcaszínházi előadás jellegét öltötte. Először a bíró és a bíróné mint a falu elöljárói köszöntötték az egybegyűlteket, és engedélyt adtak a szüreti felvonulásra. Ekkor a nap papja tréfásan megáldotta a népviseletbe öltözött lányok által az ünnepség elé vitt szüreti koszorút, és természetesen a jelenlévőket is. A kisbíró pedig kidobolta a nap várható eseményeit.

Ezzel kezdetét is vette a felvonulás, melyet egy lovas hintón a bíró és a bíróné vezetett fel. Mögöttük vonult az ifjú menyasszony szekéren, míg a többi kocsin a násznép foglalt helyet. A felvonulók először a kocsmába indultak. Itt a kisbíró tréfás versbe szedve kidobolta az elmúlt év legfontosabb híreit, majd előállt egy legény, hogy kikérje a szüreti nap vőlegényét, aki az esküvő elől a kocsmába menekült.

A vőlegénykikérő során a kocsmárosné először egy púpos, majd egy öreg és vak vőlegényjelöltet adott ki, de a menyasszony csak rázta a fejét, hogy ezek bizony nem a neki való legények. Így a kikérő végül maga ment be a kocsmába, hogy az igazi vőlegényt kihozza. Ő viszont nem jött magától, megkötözve kellett a menyasszony szekerére ültetni. Ezután a teljes násznép felült a kocsikra, és továbbsietett, hogy az esküvőt megtartsák.

A jó hangulatot a Göcsej Szegek Néptáncegyüttes alapozta meg, hiszen még az esküvő előtt megtáncoltatták az összesereglett népet. A szüreti pár esketésére a hagyárosi szoknyás fa harangláb mellett, hordókra felállított oltárnál került sor. Bár a vőlegény most is ellenkezett, a pap a menyasszony és a násznép kérésére csak összeadta őket. Az újdonsült férj vonakodva, de azért elmondta a papucsférjek esküjét, a menyasszony pedig letette a „Sárkány leszek” fogadalmat. Az ifjú pár ezt követően nemcsak szimbolikusan, hanem a valóságban is igába hajtotta a fejét, és harmonikaszó kíséretében tett egy kis kört a vendégsereg előtt. Aztán a násznép összeállt egy fotó erejéig, hogy még sokáig felemlegethessék ezt a napot.

A mulatságnak ekkor még nem lett vége, mivel újabb táncosok – a Napsugár Néptánccsoport tagjai – emelték a hangulatot. Közben, akik megéheztek a mulatságok és elő­adások közepette, lila hagymás zsíros kenyérrel csillapíthatták éhségüket, vagy mustot, vagy bort fogyaszthattak.

Már öt óra is elmúlt, mikor újra kocsira szállt a díszes menet. Vitték a friss mustot és a boroshordót is, hogy bátran kínálhassák a vonulókat és a kapujuk elé kiálló nézelődőket is. Kertek alatt haladt a menet, mikor váratlanul egy útblokád zárta el a felvonulás útját. Ugyanis a csicsakertiek tréfából lezárták az utat, ezzel nem csak szimbolikusan jelezve, hogy itt bizony meg kell állnia a felvonulásnak. A kisbíró így közkívánatra újra kidobolta az év eseményeit, ezzel felszabadítva az utcát a zár alól. A felvonulókat bőven kínálták az utcabeliek minden földi jóval.

Aztán ismét repült a szoknya, kopogott a csizma talpa a két tánccsoport bemutatóján, majd az azt követő közös táncon. Sajnos az idő hamar elszállt, így a betervezett vőlegényrablás a sötétedés miatt elmaradt. Az ifjú jegyespár a boldogító igent újra kimondta, a bíróné pedig borral jutalmazta a legjobb portadíszítéseket, illetve a legötletesebb gúnyák viselőit. A szüreti felvonulás végeztével a lakodalomra a kultúrházban került sor, ahol mindenki vendég volt egy tál paprikás krumplira.

A rendezvényre kilátogatott Vigh László országgyűlési képviselő és miniszteri biztos is.