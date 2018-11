Szülői segítséggel újították fel a murakeresztúri tankonyhát a kis konyhatündéreknek

Míg 25-30 évvel ezelőtt elfogadott volt, hogy az általános iskolákban működött tankonyha, addig ez ma már kifejezetten ritkaságnak számít. A murakeresztúri általános iskola ilyen.

Sőt, a Zrínyi Miklós Általános Iskolában kifejezetten modern tankonyhában ismerkedhetnek a gyerekek a főzés rejtelmeivel, hála a széles körű szülői összefogásnak.

– Az iskolában korábban volt egy szolgálati lakás, konyhával – bocsátotta előre Kovácsné Kővágó Anna igazgató. – Miután feleslegessé vált, a helyiségeit használatba vettük: az egyik volt szoba a Zrínyi-kadétok „bázisa”, a másikban a zeneiskolai oktatás folyik, a fürdőből mosoda lett, ahol a kadétok és a művészeti csoportjaink öltözékeit mossuk, vasaljuk, tároljuk, a konyha pedig megmaradt konyhának. Utóbbi most már több mint 20 éve tankonyhaként működik, ahol kolléganőm, a technika szakos Bedi Gyöngyi a felsős fiúkat és a lányokat is tanítja sütni-főzni. Ez ténylegesen is benne van a technika tanmenetben heti két órában. Egy-egy alkalom így pont elegendő az alapanyagok előkészítéséhez és az étel készre sütéséhez, főzéséhez. Egyik héten a fiúk, a másik héten a lányok vannak a konyhában, s olyan finomságokat készítenek, mint például a muffin, a hamburger, a makaróni, a palacsinta és még sorolhatnánk…

Kovácsné Kővágó Anna azt is elmondta: a konyha napi használatban van, ezért a szülők – főleg az édesanyák – úgy döntöttek, hogy megszervezik a felújítását. A finanszírozási háttér megteremtéséhez még bált is rendeztek.

– A felújítás anyagköltsége körülbelül hatszázezer forint volt, a konkrét munkálatokat, tehát a lapozást, a festést, a bútor elkészítését, beépítését pedig hozzáértő apukák végezték teljesen ingyen, amiért nagy köszönet illeti őket – folytatta az igazgató. – Egy fazekas anyuka gyönyörű agyagedényekkel látott el bennünket, Murakeresztúr polgármestere, Pavlicz Lajos a beépített sütőt, illetve tűzhelyt vásárolta meg, a Fityeház Fejlődéséért Alapítvány (ugyanis a szomszédos Fityeházról is járnak hozzánk gyerekek) pedig mikrohullámú sütőt ajándékozott nekünk. De számos civil szervezet is vásárolt az eszköztárba ezt-azt, s további szülői felajánlásokat is kaptunk. Bevallom, nem hittem volna, hogy ma létezik még ilyen összefogás és önzetlenség.

Kovácsné Kővágó Anna azt is jelezte, hogy a két éve megvalósult felújítás óta nemcsak tanórákon veszik hasznát a konyhának, hanem azon kívül is. Ha az iskolában rendezvények vannak, azokra is itt sütnek-főznek, ha pedig a Zágrábi Egyetemről érkeznek pedagógus növendékek gyakorlatra az intézménybe, reggelente őket is innét látják vendégül. Továbbá pályaorientációs nap helyszíneként is működött már a tankonyha, amikor meghívták egy volt, ma már szakácsként dolgozó tanítványukat, aki bemutatót tartott a pályaválasztás előtt álló gyerekeknek a szakmája érdekességeiről.

A gyerekektől pedig megtudtuk: többen már játszi könnyedséggel, önállóan készítenek otthon például palacsintát…