Szülői értekezlet zárta Zalaegerszegen a pályaválasztási kiállítást

Családi nappal és nyitott szülői értekezlettel fejeződött be szombaton a Zala Megyei Kormányhivatal által szervezett háromnapos pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató Zalaegerszegen, az Apáczai Művelődési Központban.

Erre a délelőttre már nem az iskolák küldtek csoportokat, hanem a zalai családokat várták. Az érdeklődésre nem lehetett panasz, sorra érkeztek a szülők és gyerekek, hogy megismerkedjenek a húsz szakmacsoport és tíz szakmai szervezet kínálatával. A tájékozódást szórólapok is segítették, bemutatva például a szakmaválasztást megkönnyítő honlapokat, vagy motivációs mankót adva a döntéshez.

A programban pályaválasztási szülői értekezlet is szerepelt, ahol Vizlendvai László, a ZSzC főigazgatója beszélt – „telt ház” előtt – a szakképzésben életbe lépő változások legfontosabb pontjairól.

– A szülőket és a diákokat a kétféle képzési forma érdekli leginkább, ezekre koncentrálok – mondta a kezdés előtt. – A szakképzés rendszerszintű átalakulása magával hozza a technikum és a szakképző iskola új formátumú megjelenését. Előbbi 5, utóbbi pedig 3 éves képzést jelent, a modell jövő szeptembertől működik. A strukturális változástól azt reméljük, hogy vonzóbbá válik a szakképzés, s egyben átláthatóbbá is, hiszen az eddigi 700-ról 174-re szűkült a szakmák száma. Ugyancsak vonzó elem lehet a képzés duális jellege, vagyis, hogy piaci szereplőkkel közösen zajlik a gyakorlatorientált oktatás. Szakképzői vonalon a 10-11., technikumban pedig a 11-12-13. évfolyamon lép be a vállalati, piaci szereplő a képzésbe. A diákokkal munkaszerződést kötnek, ösztöndíjat kapnak, s végzősként, megfelelő teljesítmény mellett akár annyit is kereshetnek, mint egy pályakezdő.