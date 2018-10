Születésnapját ünnepelte az önkormányzati cég

Csütörtökön 25 éves fennállását ünnepelte a Medgyaszay Házban a Netta-Pannonia Kft.

Az eseményen nem csak a hulladékbegyűjtéssel foglalkozó önkormányzati cég vezetése és dolgozói vettek részt, hanem meghívást kaptak rá a térség polgármesterei, dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes is. A tulajdonos Nagykanizsa önkormányzata nevében a dél-zalai város polgármestere, Dénes Sándor mondott köszöntőt a Fási Barnabás, a Kanizsai Fiatalok Közössége alelnöke által előadott vers után. A polgármester beszédében kifejezte elismerését a cég valamennyi dolgozójának azért, mert immáron 2 és fél évtizede kimagasló szaktudással és elköteleződéssel, kiváló minőségben végzik munkájukat a folyamatosan jelentkező kihívások közepette is. A beszédet követően Dénes Sándor emléklappal mondott köszönetet a cég dolgozóinak, amit a vállalkozás nevében Áfra Barnabás ügyvezető vett át. Hasonló dokumentummal méltatta a negyedszázados teljesítményt dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is.

