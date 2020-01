Szülést is szimuláltak a PTE ETK nyílt napján

Az egészségtudományi kar teljes képzési palettájára rálátást kínált a PTE Zalaegerszegi Képzési Központjának tegnap megtartott nyílt napja.

Az egyetemválasztáshoz segítséget kínáló programon megtelt a nagyelőadó, az érdeklődőket dr. Kovács Árpád dékánhelyettes, dr. Vadvári Tibor alpolgármester, valamint dr. Császár Gabriella képzési igazgató köszöntötte. Utóbbi elmondta, idén először minden képzési helyen (Zalaegerszeg mellett Pécsett, Szombathelyen és Kaposváron) nemcsak az adott intézmény által kínált lehetőségeket, de a kar teljes portfólióját bemutatják. Így azok is megismerhetik a teljes képet, akik nem tudnak elutazni a távolabb eső városokba.

Az egerszegi képzési központban 13 helyszínt kínáltak a csoportoknak, a gyógytornász- és ápolóképzés mellett bepillantást nyújtva például a mentőtiszti és a szülésznői hivatás rejtelmeibe. A bemutatók érdekessége, hogy „magas hűségű” szimulációs babákat is felvonultattak.

– A nálunk elérhető képzések sorában újdonságként mutatjuk be a rekreációszervezés és egészségfejlesztés specializációt, amelynek keretében szállodai animátorok képzése is zajlik – részletezte kínálatukat dr. Császár Gabriella. – További fejlemény, hogy szeptembertől mesterképzés is indul fizioterápiából a 30 éve meglévő BSc szint mellett.

A leendő gyógytornászok több helyszínen ismerkedtek a képzés gyakorlati oldalával, egyebek mellett a manuális technikákkal. Az ápoló- és mentőtisztképzésre hangoló teremben újraélesztésre, vérvételre, intubálásra, katéterezésre alkalmas baba várta a fiatalokat, akiket Ferenczy Mónika, a szombathelyi képzési központ tanársegéde avatott be a tudnivalókba. Mint Szabó László szakoktató elmondta, a különleges, interaktív szimulátor számítógéppel áll összeköttetésben, ennek révén vérnyomást, pulzust, szívhangot produkál, s élethűen reagál a beavatkozásokra. Nagy előnye, hogy a gyakorlat megszerzésén túl a döntési szituáció is átélhető segítségével.

Még ennél is többet tud a szülésznők képzését segítő Lucina, „akivel” a normál vagy éppen farfekvéses szülés levezetését egyaránt gyakorolhatják a hallgatók. A szoftvernek köszönhetően Lucina szülés közben hangokat is ad, követhetők szemmozgásai, az újszülött pedig világra jöttét követően felsír.