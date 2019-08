Szórakoztató programok a zalabaksai búcsún

Több száz érdeklődőt vonzott a 650 lakosú település vasárnapi búcsúi programja.

A legtöbben Pap Rita és Bodnár Attila esti koncertjére, valamint utána a tűzijátékra voltak kíváncsiak, de már délután megtelt a sportpálya környéke. Zalabaksán hagyományosan augusztus végén tartják a község búcsúi rendezvényét, amelyet kulturális bemutatók, közösségi és szórakoztató programok tesznek változatossá. A rendezvények már dél­előtt megkezdődtek, ünnepi szentmise várta a híveket.

– Miután templomunkat a Bol­dogságos Szűz Mária Világ Királynője tiszteletére 1992. augusztus 23-án szentelte fel dr. Konkoly István szombathelyi megyés püspök, a búcsúját is az ehhez a naphoz legközelebb eső hétvégén tartjuk – mondta Horváth Ottó polgármester. – Idén sikerült pályázati támogatást is elnyernünk a programokhoz, melyhez az önkormányzat is hozzájárult, ennek köszönhetően ezúttal a szokottnál is tartalmasabb kikapcsolódási lehetőségek vártak az érdeklődőkre, amelynek méltó zárását adta a valóban látványos tűzijáték.

A kulturális programok mellé kiállítás is társult, a művelődési házban a képzőművészettel gyermekkora óta foglalkozó Horváth Bernadett elsősorban pasztelltechnikával készült képeit – köztük portrékat, tájképeket –, valamint néhány akril- és olajfestményét tekinthetik meg az érdeklődők.