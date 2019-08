Szólt a furulya, a koboz, a citera Zalaszentlászlón

Öt napig népi muzsikától volt hangos a zalaszentlászlói faluház. Pénteken délután közös hangversennyel fejeződött be a negyedik zalaszentlászlói népzenei tábor.

Az ötletgazda és szervező Bakosné Szalai Zsuzsanna elmondta, hogy a Dunántúl számos településéről érkezett több mint harminc résztvevő három csoportban (kezdő, középhaladó és haladó) tanulta, illetve gyakorolta a zenélést kobozon, furulyán vagy citerán. Külön haladó csoportba tartoztak a térségben élő svájci, osztrák, német és francia résztvevők, akik citeráztak.

Idén azért került a programba a koboz, mert egyre több népdalkör vesz a műsorába moldvai dalokat, például a keszthelyi Re-Folk Zenekar.

A koboz a moldvai népzene fontos hangszere és vidékünkön alig ismert.

Az oktató, Csenki ­Zalán, aki a zeneakadémián és konzervatóriumban is oktat, Budapestről jött, hogy megtanítsa a pesti, dunavarsányi, keszthelyi, zalaegerszegi és türjei résztvevőket a koboz használatára. Egyre többen vesznek részt a furulyatanfolyamon és sok a citerás is a táborban. A szervezők által ajánlott gyermekfelügyeletre nem volt szükség, mert a legkisebbek is beálltak zenélni.

A tábor működését az NKA, az önkormányzat és a Zalaszentlászlóért Egyesület támogatta.