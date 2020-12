Szollár Cintia életét teljesen megváltoztatta a Tündérszépek szépségverseny – Most rajtad a sor! (videó)

Már elindult a jelentkezés a Tündérszépek 2021-es versenyére. Ragadd meg az alkalmat és jelentkezz te is!

Mutassuk meg ismét, hogy a zalai lányok a legszebbek! Nagyszabású szépségversenyünk 2019-ben indult, akkor a nagykanizsai Wéber Petra az országos döntő harmadik helyét szerezte meg, míg idén, a szintén kanizsai Tótpeti Lili vihette haza a legszebbnek járó koronát, vele az értékes ajándékokat.

Ahhoz viszont nem kell első helyezés, hogy a te életedet is pozitívan befolyásolja a verseny. A bájos Szollár Cintia 2020-as versenyünk Zala megyei fordulójában a harmadik helyen végzett. Azóta eltelt közel egy év, Cintia háta mögött pedig számos fotózás és egy videóklip szereplés is van. A fiatal lánnyal novemberben készítettünk interjút, most pedig videóban mesél tapasztalatairól és arról, miért érdemes jelentkezni a Tündérszépek szépségversenyre!

Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe!

Szépségversenyünkre ezúttal is 16-29 éves hölgyek jelentkezését várjuk a www.tunderszepek.hu oldalon. A 2021-es verseny számtalan újdonságot és ragyogó lehetőséget tartogat, a dicsőség mellett pedig értékes nyeremények, felkészítőtábor és televízió műsor is vár a legszebbekre.

Ne feledd, saját fotókkal is lehet nevezni, de ha még nincs portfóliód, akkor segítünk, és profi fotóssal elkészítjük első saját fotósorozatodat! További részletekért, és a versenyszabályzatért kattints a www.tunderszepek.hu oldalra!